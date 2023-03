Philosophen sind traditionsorientiert. Zumindest gilt das für diejenigen, die sich nicht der analytischen Richtung zurechnen lassen. Sie setzen sich zuvörderst mit den Denksystemen ihrer Vorgänger auseinander, denken sie weiter oder, eine Lieblingsdisziplin, kritisieren sie. Besonders leichthändig werden heute scharfe Zensuren für die deutschen Philosophen und deren Publizistik im Ersten Weltkrieg erteilt. Dabei wird das damalige von französischer und britischer Seite begonnene internationale „polemische Gespräch“ (Jürgen von Ungern-Sternberg) enthistorisiert, entkonkretisiert und subjektiviert.

Schließlich, und das ist für eine internationale Gefechtslage wie den „Krieg der Geister“ seit 1914 besonders misslich, wird der Untersuchungsgegenstand national verengt. In Kurt Flaschs Buch „Die geistige Mobilmachung“ (Berlin 2000) klang das so: „Die parallelen Vorgänge in England, Frankreich und vor allem in Italien haben mich beschäftigt, aber hier konzentriere ich mich auf deutsche Stimmen. Wir haben es, denke ich, in dieser Sache zunächst einmal mit uns selbst zu tun.“ Es handelt sich aber nicht einfach um „parallele Vorgänge“, sondern um eine polemische Gesprächssituation, in der sich die deutschen Gelehrten heftigen Attacken und Schmähungen ausgesetzt sahen. Die deutschen Reaktionen kann man nun nicht verstehen, wenn man so tut, als seien Entwürfe aus einem Oberseminar zu kommentieren.