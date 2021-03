Wissenschaftskommunikation : Raus aus der „Bubble“, rein ins Gespräch

Nach dieser Krise muss Deutschland auf die Couch, so der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer. Recht hat er! Wir sind gut beraten, innezuhalten und nachzudenken über Demokratie, Gesellschaft und gerade auch über meine berufliche Heimat, die Wissenschaft. Denn diese Krise zeigt auch: Menschen, deren Einschätzungen der Lage jeglicher Evidenz entbehren, finden große Resonanz. Wie kommt es dazu? Warum greifen abstruse Verschwörungstheorien und Misstrauen, so dass unter anderem vierzig Prozent des Pflegepersonals in Altenheimen eine Impfung ablehnen, wie in dieser Zeitung zu lesen war?

Es ist also höchste Zeit, einen ehrlichen, tiefen und offenen Dialog zu führen. Im Dialog liegt die Chance, selbst zu lernen, sich gemeinsam zu verändern und miteinander, auf Augenhöhe das Heute und die Welt von morgen zu gestalten. Nur so können sich verhärtete Fronten, die wir gegenwärtig erleben, in neue Lernorte wandeln.