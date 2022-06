Forscher in Ukraine : „Das hätte katastrophal ausgehen können“

Ein ungewöhnliches Treffen in Berlin: Auf Einladung der G-7-Akademien war der seit Oktober 2020 amtierende Präsident der ukrainischen Nationalakademie der Wissenschaften, der Physiker Anatoly Zagorodny, als Ehrengast ins Museum für Kommunikation angereist. Anlass war die Übergabe der vier neuen Akademie-Stellungnahmen unter Federführung der Nationalakademie Leopoldina an die Bundesregierung, die den G-7-Gipfel Ende Juni auf Schloss Elmau ausrichtet. Anfang März, zwei Wochen nach Kriegsbeginn, hatte Zagorodny in einem Aufruf in der Zeitschrift „Nature“ die Wissenschaftsgemeinde um Solidarität und um „massive praktische Unterstützung“ geben. Im Berliner „„Science7 Dialogue Forum“ der G-7-Akademien wurde deutlich, dass das schwer getroffene Land neben den Zerstörungen und Tötungen auch einen „Braindrain“ vor allem junger Spitzenforscher fürchtet. Mitgebracht nach Berlin hat er eine Sammlung von Aufnahmen der schwer beschädigten In­stitute, die fast alle vom Personal selbst stammen.

Herr Zagorodny, Sie haben viele Attacken in den ersten Tagen des Krieges auf die Forschungsinfrastruktur in Ihrem Land dokumentiert. Wie ist die Situation aktuell?