Zoff um Frühmenschengebein : Bis auf die Knochen

Sahelanthropus tschadensis – der Name ist Programm. Das Team um den französischen Paläoanthropologen Michel Brunet von der Université de Poitiers wollte damit nicht nur die Region im Norden Afrikas ehren, wo sie im Juli 2001 einen nur zwölf Zentimeter hohen Totenschädel nebst dreier Kieferknochen und ein paar Zähnen im Wüstensand fanden. „Anthropus“ ist die latinisierte Version des griechischen Wortes für „Mensch“. Brunet und seine Kollegen wollten mit der Namensgebung also ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen, hier gerade nicht auf ein äffisches Wesen gestoßen zu sein.

Dabei hätte das erst einmal nahegelegen. In dem auch „Toumaï“ genannten Schädel hätte gerade einmal das Gehirn eines Schimpansen Platz, vor allem aber ist die Schicht aus lehmigem Sandstein, auf dem er in der Djurab-Wüste im Nordwesten des Tschad herausgewittert ist, sieben Millionen Jahre alt. Der Tod jenes Wesens und die sedimentäre Einbettung seiner Skelettreste sind damit mehr als doppelt so lange her wie das Erdendasein der berühmten äthiopischen Vormenschendame „Lucy“ und befindet sich nahe der Zeit, zu der sich unsere Ahnenreihe von jener der Schimpansen trennte, unserer nächsten stammesgeschichtlichen Verwandten unter den heute lebenden Tieren. Aus ihrer 2002 in Nature veröffentlichten Analyse des Schädels schloss das Brunet-Team also, Sahelanthropus sei unserer Stammeslinie der Homininen zuzurechnen – und nicht jener der Menschenaffen – und mehr noch: er habe sich auf dem Boden bereits nach Menschenart als Zweibeiner fortbewegt. Auch wenn er nicht notwendig unserer direkter Vorfahre war, zeigte er doch als erstes Wesen, von dem wir wissen, ein Merkmal, das nur in unserer Stammeslinie auftritt.