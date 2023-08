Schnell abnehmen ohne viel Aufwand – mit diesem Versprechen hat sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype um die sogenannten Diät-Spritzen aufgebaut. Ursprünglich eingesetzt wurden die Mittel, die den Insulinstoffwechsel sehr effektiv beeinflussen und als Appetitzügler wirken können, nur für Patienten mit Diabetes Typ 2. Inzwischen ist mit tatkräftiger Werbehilfe von Prominenten daraus ein milliardenschwerer Diät-Markt auf Rezept geworden, angefangen in den USA und dann bei uns. Spätestens seit der Zulassung eines weiteren solchen Mittels vor wenigen Monaten ist auch in Europa ein Ansturm von Abnehmwilligen ausgelöst worden.

Allerdings sehen die Zulassungsbehörden nach zahlreichen Berichten von Nebenwirkungen auch genauer hin und haben eine Überprüfung angekündigt. Die Nebenwirkungen reichen von Übelkeit und Erbrechen bis Schwindel und erhöhter Herzfrequenz. Insbesondere Normalgewichtigen werden diese sogenannten GLP-1-Agonisten nicht empfohlen.

Für fettsüchtige – adipöse – Menschen allerdings versprechen die Spitzen einen zusätzlichen, durchaus überraschenden Effekt: Sie können die bei starkem Übergewicht zuweilen auftretende eingeschränkte Denkfähigkeit schon nach der ersten Spritze wiederherstellen.

Das jedenfalls ist das Resultat einer Versuchsreihe, über die Kölner Forscher des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung jetzt in der Fachzeitschrift „Nature Metabolism“ berichten. Die Wissenschaftler wollten die Effekte des Insulinstoffwechsels auf bestimmte kognitive Leistungen untersuchen: das assoziative Lernen. Das ist unsere im Vorderhirn angelegte Fähigkeit, Verknüpfungen eines Reizes mit anderen Reizen und den Folgen herzustellen und daraus auch etwas zu lernen. Beispiel: Die Herdplatte leuchtet rot, Folge: Man kann sich die Hand daran verbrennen.

Die Gruppe von Stoffwechselexperten um Marc Tittgemeyer und Ruth Hanßen hat an fettleibigen Probanden nun festgestellt, dass diese Verbindung von sensorischen Reizen tatsächlich messbar verringert ist. Die Hirnaktivität in den zuständigen Hirnarealen war bei den Probanden verringert, verglichen mit Normalgewichtigen.

Gleichzeitig ist bei den Fettleibigen – verglichen mit Normalgewichtigen – die Insulinsensitivität herabgesetzt – und zwar ausgerechnet auch im Mittelhirn, wo das Belohnungszentrum sitzt und die Reize, die am assoziativen Lernen beteiligt sind, eine Dopaminausschüttung zur Folge haben sollten. Das Dopamin erhöht also normalerweise in Verbindung mit anderen Hormonen wie Insulin die Lernmotivation und damit die kognitive Leistung. Bei stark Übergewichtigen kann diese Fähigkeit allerdings wegen der verringerten Insulinsensitivität eingeschränkt sein. Und das Gegenmittel wäre nun also eine Abnehmspritze wie Liraglutid?

Das Diabetesmedikament wird normalerweise zur Verringerung des Gewichts bei schwerem Diabetes täglich gegeben. Es ist ein Appetitzügler. Nachdem die Wissenschaftler in ihrer Versuchsreihe einem Teil der Probanden – etwa 30 Fettleibige – und ebenso vielen Probanden am Abend vor den Lerntests das verschreibungspflichtige Abnehmmittel (beziehungsweise in der Kontrollgruppe ein Placebomittel) gespritzt hatten, stellte sich schon am nächsten Morgen ein überraschender Effekt ein: Die kognitive Leistung der adipösen Probanden war von der ersten Spritze an quasi nicht mehr von jener der Normalgewichtigen zu unterscheiden. Dazu wurde die Gehirnaktivität aller Probanden untersucht.

Die Diät-Spritze hatte die Insulinempfindlichkeit der Fettleibigen, die vorher fehlte, wiederhergestellt. GLP-1-Agonisten wie das vergleichsweise alte Mittel Liraglutid wirken deshalb so schnell, weil sie unmittelbar die Insulinproduktion im Körper anregen. Die erhöhte Insulinproduktion führt zu einem frühen Sättigungsgefühl. Gleichzeitig wirkt sich dieser neue Stoffwechselzustand direkt auf die Denkleistung aus. „Ob jemand Übergewicht hat oder nicht, bestimmt also auch, wie das Gehirn lernt“, so Tittgemeyer.

Für ihn wie für seine Kollegin Ruth Hanßen ist die Wirkung der Diät-Spritze ein erfreulicher Effekt, aber zugleich auch ein Warnzeichen: „Es ist erschreckend, dass es schon bei jungen Menschen mit Adipositas ohne sonstige Erkrankungen zu solchen Leistungsveränderungen des Gehirns kommt.“ Die Verhinderung von Fettleibigkeit müsse künftig eine viel größere Rolle spielen in der Gesellschaft und im Gesundheitssystem, so Erstautorin Ruth Hanßen, „die lebenslange Einnahme von Medikamenten ist die deutlich schlechtere Option“.