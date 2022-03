F.A.Z. Wissen – der Podcast : Geht das: Gedankenlesen mit Chips und Rechnern?

In Echtzeit: Der Datenstrom aus dem Motorkortex wird per „Buchstabierer“ in Sprache übersetzt. Bild: EMBARGO 22.03.2022, 17:00, Wyss Center for Bio and Neuroengineering

Die Paper zu dieser Podcast-Folge:

Aktuelles Birbaumer-Paper:

Ujwal Chaudhary et al, Nature Communications, 2022, "Spelling interface using intracortical signals in a completely locked-in patient enabled via auditory neurofeedback training"

Frühere Arbeiten Birbaumers, Gegenstand des DFG-Verfahren:

Ujwal Chaudhary et al, Plos Biology, 2017: "Brain–Computer Interface–Based Communication in the Completely Locked-In State"

White Paper von Neuralink:

Elon Musk & Neuralink, Journal of Medical Internet Research, 2001, "An Integrated Brain-Machine Interface Platform With Thousands of Channels"