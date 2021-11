Revolution für die Medizin? : Blutbahn frei für die Mikro-Roboter!

Was gestern noch Science-Fiction war, ist morgen schon Realität: MPI-Forscher haben intelligente Mini-Roboter für den Hausputz im Körper entwickelt. Wer würde sich freiwillig Maschinen in das eigene Innere setzen?

Im Science-Fiction-Klassiker „Die phantastische Reise“ schrumpfen amerikanische Wissenschaftler ein U-Boot samt Besatzung auf Mikrometergröße, um Reparaturarbeiten durchzuführen – im Gehirn ihres Kollegen. Es ist eine Art Weltraumabenteuer, bloß eben in den Tiefen des Körpers. Metin Sitti, Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart, hat zwar keine Schrumpfstrahlen erfunden, dafür entwickelt sein Team aber kleine medizinische Roboter, die beispielsweise im Verdauungstrakt und in den Blutbahnen eines Menschen eingesetzt werden sollen.

Wer würde sich freiwillig Roboter in den Körper setzen? Nun, zunächst Patienten, die keine andere Wahl haben, meint Sitti. Erpressung? Nein, Rettung: Etwa die Hälfte der Aneurysmen im Gehirn könne man nicht mit endoskopischen Instrumenten erreichen. Wenn sich die Ausbeulung der Arterie ausdehnt, droht eine Hirnblutung. Drahtlose Minimaschinen könnten an die betroffenen Stellen schwimmen oder kriechen.

Weitere Ideen: Die Roboter könnten Medikamente dahin bringen, wo man sie braucht, könnten auch Diagnosen anstellen und, warum nicht, eines Tages Chirurgie von innen machen.

„Mein Traum ist es, das in fünf bis zehn Jahren zu schaffen“

Sittis Roboter sind im Gegensatz zu dem Mini-U-Boot aus dem Film „Die phantastische Reise“ keine starren Zylinder mit Werkzeugen dran. Sie sind verformbar, kompakt und weich. Einer sieht aus wie eine Qualle, ein anderer wie ein Streifen Kaugummi, der knautschig vorwärtsfloppt und sich über größere Hindernisse mit einem Sprung schleudert. Nur weil die Roboter fürs menschliche Auge harmlos aussehen, heißt das aber nicht, dass es das Immunsystem genauso sehen würde.

Dieses Problem tritt schon bei dem Film „Die phantastische Reise“ auf: Die Arterientaucher haben neben einem sowjetischen Doppelagenten auch mit weißen Blutkörperchen zu kämpfen. Man müsse viel ausprobieren, meint Metin Sitti, bis man die richtige Größe, das richtige Material und die richtige Form hat, damit man das Immunsystem nicht herausfordert. Bewegt werden die Roboter mithilfe eines von außen angesetzten, rotierenden Magnetfelds. Das versorgt die Maschinen mit Energie, denn sie haben keinen eigenen Speicher, und führt sie entlang ihrer Bahn. Sitti demonstriert das bei seinem Vortrag mit einem Akkuschrauber, an dessen Kopf ein würfelförmiges Objekt, ein Magnet, steckt.

Die Mikroroboter sind zwar keine Science-Fiction mehr, aber die klinische Anwendung steht auch nicht gerade vor der Tür. Bisher wurden hauptsächlich Parcours im Labor gemeistert. Wie lange braucht es noch für die Anwendung bei Aneurysma-Patienten? „Mein Traum ist es, das in fünf bis zehn Jahren zu schaffen“, sagt Sitti. Vorher müsse man, auch mit Tests an Tieren, Risiken ausschließen. Wenn mal ein Magnet ausfällt, sollte man die Roboter nicht irgendwo im Patienten verlieren, und keinesfalls sollten sie eine Hirnarterie verstopfen. Und wie bekommt man die Dinger am Ende wieder heraus? Das hänge von der Anwendung ab. Bestenfalls, meint der Ingenieur, würden sie nach dem Einsatz vom Körper selbst abgebaut.