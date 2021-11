Krankheit Retinitis pigmentosa : Blinde sehend machen

Wenn es um spektakuläre Entwicklungen in der Medizin geht, hat der französische Augenarzt José-Alain Sahel mehr zu bieten als viele seiner Kollegen, die sich weltweit seit Jahrzehnten an der Behandlung von Erblindeten versuchen. Sahels Auftritte in Berlin waren deshalb mit besonderer Spannung erwartet worden. Das liegt auch daran, dass der an der University of Pittsburgh und am Augeninstitut der Sorbonne Université in Paris tätige Forscher zwei besondere Hightech-Verfahren anwendet: Er kombiniert die anspruchsvolle Optogenetik mit künstlichen Sehprothesen. Gentechnik und Elektronik also.

In der Zeitschrift Nature Medicine hatte Sahel vor einiger Zeit über die Behandlung des ersten Patienten berichtet, und auf der Falling Walls Conference hat er die dazu passenden spektakulären Bilder geliefert. Sein erster Vortrag bildete im vierten Stock des Radialsystems den Auftakt für das Charité-Symposium – eine ideale Gelegenheit, die therapeutischen Fortschritte seines Verfahrens auch im Dialog mit Kollegen wie dem Charité-Forscher und Systembiologen Oliver Zeitz oder Peter Hegemann von der Humboldt-Universität in aller Ausführlichkeit und Tiefe auszutauschen. Wie wichtig solche Begegnungen am Ende für die Einführung in den medizinischen Alltag werden können, zeigte sich hier besonders gut. Denn auch ein noch so hochrangig publiziertes Forschungsergebnis lässt viele Fragen offen. Unsicherheiten bleiben. Von der klinischen Routine ist deshalb auch Sahels Ansatz, an der Genkrankheit Retinitis pigmentosa erblindete Patienten wieder sehend zu machen, noch weit entfernt.

Seine experimentellen Erfolge aber waren mehr als geeignet, die Falling-Walls-Teilnehmer zu beeindrucken. Bei Retinitis pigmentosa handelt es sich um eine schon lange von Genetikern untersuchte Krankheit, an deren Entstehung mehr als siebzig unterschiedliche Gene beteiligt sein können. Immer geht das Augenlicht verloren, weil die Sehzellen – die fürs Hell-Dunkel-Sehen zuständigen Stäbchen und die Zapfen fürs Farbsehen – sukzessive degenerieren. Ohne intakte Sehzellen aber erzeugt das auf die Netzhaut fallende Licht keine Bilder im Kopf.

Keine Heilung aber ein Silberstreif

Die Optogenetik ist ein vor dreißig Jahren erstmals entwickeltes Verfahren der Gentechnik. Gene werden mit einer Art Lichtschalter versehen und sind damit von außen regulierbar. Entscheidend ist, dass die wichtigsten bei Retinitis-Patienten defekten Gene in den Sehzellen ersetzt werden und immer dann aktiv werden können, wenn Licht auf die Netzhaut fällt.

Bei den vorklinischen Primatenversuchen und den ersten neun Patienten, die Sahels Gruppe bisher therapiert hat, wurden unterschiedliche optogenetische Ansätze verfolgt. Sahel machte deutlich, wie langwierig die erfolgreiche genetische „Instandsetzung“ in der Netzhaut gedauert hat, weil Proteinkonstrukte und die Vektoren für die Übertragung der Gene optimiert werden mussten. Auch dies ein Ausdruck dafür, wie komplex die Behandlung einer einzelnen Krankheit sein kann, wenn die zugrunde liegenden genetischen Ursachen so unterschiedlich sein können. Ein wichtiges Instrument ist zudem die elektronische Brille, eine Art Kameraauge, das die Bilder vor dem Kopf der Patienten erfasst und auf die Netzhaut gezielt projiziert.