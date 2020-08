F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie zerbrechlich ist die Antarktis im Klimawandel?

Die Erderwärmung zwingt die gewaltigen Eisschilde am Südpol immer schneller in die Knie. Polarforscher berichten, wie das Abschmelzen des Schelfeises an den Rändern des Kontinents zusätzlich beschleunigt wird: durch Risse und Schmelzwasser. Wo führt das hin?

Die Paper für diesen Podcast:

