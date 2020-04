F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie wirksam sind Reisebeschränkungen im Kampf gegen Corona?

„F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf ITunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Unsere Paper für diesen Podcast:

Studie des Effekts der chinesischen Reiseeinschränkungen: Chinazzi et al. , 24. 4. 2020: “The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronarivus (Covid-19) outbreak”, Science 368, 395:

Modell-Studie zu den Effekte verschiedener Maßnahmen auf die Ausbreitung einer Pandemie in Großbritannien und den Vereinigten Staaten: Ferguson et al. 2006: “Strategies for mitigating an influenza pandemic.“, Nature 442:

Zusätzliche Informationen über die Funktionsweisen und Ergebnisse des Modells: Ferguson et al. 2006: “Supplements: Strategies for mitigating an influenza pandemic.“, Nature 442: