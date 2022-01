F.A.Z. Wissen – der Podcast : Schafft das Virus ein Heer von chronisch Kranken?

Mehr Fokus auf die Krankheitslast als auf Infektionszahlen, heißt es in Berlin. Ist Long-Covid da mit auf der Rechnung? Ein aktueller Überblick, wie impfen schützt, Früherkennung möglich wird und was hartnäckige Viren im Körper anrichten können.

Kurzatmig in die Klinik: In der Reha-Klinik in Bad Rothenfelde werden Long-Covid-Patienten mitunter wochenlang behandelt. Bild: dpa

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper für diese Podcast-Folge:

Zum Nutzen der Impfung:

Paul Kuodi et al, medRxiv (Preprint), 2022: "Association between vaccination status and reported incidence of post-acute COVID-19 symptoms in Israel: a cross-sectional study of patients tested between March 2020 and November 2021"

Ziyad Al-Aly et al, Research Square (Preprint), 2021, "Long Covid after Breakthrough COVID-19: the post-acute sequelae of breakthrough COVID-19"

Früherkennung von Long-Covid/Post-Covid:

Carlo Cervia et al, Nature Communications, 2022, "Immunoglobulin signature predicts risk of post-acute COVID-19 syndrome"

Persistenz der Viren im Körper:

Daniel Chertow et al, Research Square (Preprint), 2021, "SARS-CoV-2 infection and persistence throughout the human body and brain"

Kjetil Bjoernevik et al, Science, 2022, "Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis"