F.A.Z. Wissen – der Podcast : Ein natürliches Sicherungsnetz gegen Corona?

Die Paper zu dieser Folge:

Zur Rolle von B- und T-Zellen in der Sars-CoV-2-Immunantwort:

Alessandro Sette & Shane Crotty, Cell, 2021, "Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19"

Zur Immun-Flucht von Sars-CoV-2-Varianten (Preprint)

Alison Tarke et al, bioRxiv, 2021, "Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+ and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccinees"

Zur Immun-Flucht nach Impfungen (Preprint)

Donal Skelly et al, RQ, 2021, "Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern"

Zur frühen Reaktion der T-Zellen:

Anthony Tan et al, Cell Reports, 2021, "Early induction of functional SARS-CoV-2-specific T cells associates with rapid viral clearance and mild disease in COVID-19 patients"

Zu möglichen Lücken im T-Zell-Repertoire

Benedikt Agrere et al, Science Immunology, 2021, "SARS-CoV-2 mutations in MHC-I-restricted epitopes evade CD8+ T cell responses"

Zur erhöhten Sterblichkeit von Infektionen mit B.1.1.7-Variante

Robert Challen et al, British Medical Journal, 2021, "Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study"