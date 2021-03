F.A.Z. Wissen – der Podcast : Ein Ausweg aus der Pandemie für Deutschland

Aktualisiert am

Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Die Paper zu dieser Folge:

Effekt der Verzögerung der Zweitimpfungen:

B.F. Maier, … , M. Meyer-Hermann, … , K. Lauterbach und D. Brockmann, "Potential benefits of delaying the second mRNA COVID-19 vaccine dose", arXiv 1. März 2021

Koordination von Öffnungen und Impfungen:

Korrelation zwischen Variantenhäufigkeit, Inzidenz und Krankenhausbelegung:

Britische Modellierungsstudie zum Einfluss der Impfungen