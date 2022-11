D as F.A.S.-Wissenschaftsressort ging im Team mit freien Autoren und Fotografen diesen und anderen Fragen nach – in zehn Reportagen von Benin bis Singapur. Wir besuchten Kaffeebauern in Uganda, Algenplantagen vor Sansibar, Naturschutzgebiete und eine Samenbank in Kenia. In dieser Serie, die durch ein Recherchestipendium des „European Journalism Centre“ finanziert wurde, wollen wir den Blick auf Bäume an sich lenken, deren Funktion und Bedeutung für uns Menschen hervorheben. Nicht nur als Instrument im Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch als Hilfsmittel, mit dem Menschen ihren Lebensstandard, ihre Gesundheit und ihre Umwelt nachhaltig verbessern können. Der Name der „Baumpalaver“-Serie ist daran angelehnt, dass sogenannte Palaverbäume traditionell das Zentrum afrikanischer Dörfer darstellen.

Die folgenden Beiträge sind im Rahmen der Serie veröffentlicht worden: