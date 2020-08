Aktualisiert am

Nirgends ist unser Planet so blau wie hier

Mit der „Sonne“ am Point Nemo

Mit der „Sonne“ am Point Nemo :

Mit der „Sonne“ am Point Nemo : Nirgends ist unser Planet so blau wie hier

Alltag auf dem deutschen Forschungsschiff „Sonne"“. Das 2014 in Dienst gestellte Schiff kann mit seiner Seilwinde Sonden bin in die tiefste Tiefsee hinablassen. Bild: MPI für Marine Mikrobiologie

Am „Point Nemo“ entsorgt man Raumfahrzeuge, weil dort so wenig los ist. Selbst das am weitesten verbreitete Lebewesen macht sich rar und überlässt das Feld einer mysteriösen Mikrobe. Auf Expedition mit dem deutschen Forschungsschiff „Sonne“.