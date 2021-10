Anfangs war die Hoffnung noch groß. In einem alten Gästebuch des Forschungsinstituts ist in gedrungener Handschrift auf Französisch zu lesen: „Wir betrachten INÉAC als nationales Erbe des zukünftigen kongolesischen Staates. Mit Patriotismus werden wir dieses Institut immer verteidigen.“ Das Datum: 10. Mai 1960, unterzeichnet von „P. Lumumba“. Er hatte Mitte der 1940er-Jahre als Schalterbeamter in einem Postamt der Forschungsstation gearbeitet, nun aber war er 34 und Mitbegründer der Partei Mouvement National Congolais, die zwei Wochen später als stärkste politische Kraft aus den ersten Parlamentswahlen des Landes hervorgehen sollte. Am 30. Juni 1960 feierte man die Unabhängigkeit von Belgien, Patrice Lumumba wurde Premier. Ein halbes Jahr später war er tot, erschossen unter belgischem Kommando von Separatisten der Provinz Katanga. Erst nach Jahrzehnten kamen die genauen Umstände ans Licht, aber Joseph-Désiré Mobutu, der an dem Putsch beteiligt gewesen und von der CIA unterstützt worden war, gelangte an die Macht. Den Oberbefehl über die Streitkräfte konnte dieser halten, und nach einem zweiten Staatsstreich 1965 herrschte Mobutu „Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga“ als diktatorischer Präsident.

Auf die Unabhängigkeit war das Land nicht vorbereitet. Führungspositionen blieben Kongolesen zuvor verwehrt, und weniger als dreißig hatten eine Hochschulbildung genossen. Unter Mobutu, der bis 1997 regierte, aber auch unter den zwei folgenden Präsidenten, zuerst Laurent-Désiré Kabila, dann dessen Sohn Joseph, wurde Forschung nicht gefördert, weder in Schulen noch Universitäten viel investiert. Bis heute ist die Entwicklung des an Bodenschätzen reichen, aber instabilen Landes durch Korruption und anhaltende Konflikte gebremst. Das blieb auch für die Station in Yangambi, die seit den Sechzigern eine staatliche Einrichtung ist, nicht ohne Folgen. Die belgischen Forscher verließen das Land, und wie ihre eleganten Bungalows verfielen auch die Siedlungen der Feldarbeiter.

In den noch bewohnbaren Gebäuden leben heute die Nachfahren der Hilfskräfte von einst, die jetzigen Mitarbeiter am INERA sind ihre Nachbarn. In der offenen Tanzbar, die früher Besucher anlockte aus der Hauptstadt Kinshasa und Kisangani, der nächsten größeren Stadt rund 90 Kilometer flussaufwärts, wird jetzt sonntags eine Messe abgehalten. Dem alten Kino fehlt ein Projektor, und nur selten wird der Saal, der bis zu 300 Leute fasst, gefüllt. Das Schwimmbad unterm Sprungturm ist, abgesehen von Unkraut in seiner tiefsten Ecke, leer; ein Babybecken dient als Wasserspeicher für die Gemüsebeete. Die Anlagen und Plantagen des Instituts verwilderten, einige Felder wurden von den Einwohnern der Gegend weiterhin bestellt, doch die Rinderherden fielen Soldaten aus Ruanda und Uganda zum Opfer, die hier 1997 auf dem Weg nach Kinshasa vorbeizogen, um Mobutu zu stürzen. Die Archive, Labore und Verwaltungsgebäude litten – das Forschungsinstitut fiel in einen Dornröschenschlaf. Aus dem es langsam wieder erwacht.