Ob zu Versuchszwecken, als Jagdtrophäe oder als Wundermittel in traditioneller Medizin. Menschen essen, tragen, präsentieren, untersuchen und halten Tiere zu ihrem eigenen Nutzen. Eine Studie zeigt nun, dass weit mehr Tierarten betroffen sind als bislang angenommen. Forscher um Chris Darimont von der University of Victoria in Kanada untersuchten Daten von fast 48.000 Wirbeltierarten aus sechs Klassen: Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Fische, bestehend aus Strahlenflossern und Knorpelfischen. Die Daten stammen von der Weltnaturschutzorganisation IUCN, welche unter anderem auch die Rote Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten veröffentlicht.

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass ein Drittel, also rund 15.000 der untersuchten Wirbeltierarten, vom Menschen für verschiedene Zwecke genutzt oder gehandelt werden. Die IUCN definiert dies als „Entnahme von Individuen aus der Population“ zum Beispiel für die Jagd, die Herstellung von Medikamenten, für Forschungszwecke oder als Nahrungsmittel. 39 Prozent der genutzten und gehandelten Arten, das sind rund 5.700 Arten, gelten aufgrund menschlicher Eingriffe sogar als „gefährdet“.

Mehr als die Hälfte der 15.000 Arten dient der menschlichen Ernährung. Dabei handelt es sich vor allem um Fische. 207 Säugetierarten und 33 Knorpelfischarten werden zu Kleidung verarbeitet, während etwa 100 Reptilienarten, fast 200 Säugetierarten und 82 Amphibienarten für medizinische Zwecke verwendet werden. Reptilien und Amphibien sind insgesamt am wenigsten betroffen, schreiben die Autoren in der Fachzeitschrift „Communications Biology“.

Der Mensch als Spitzenprädator

Dreizehn Prozent der 15.000 Arten stehen laut IUCN vor dem Aussterben. Im Vergleich zu anderen Raubtieren ist der Einfluss des Menschen besonders gravierend. So ist die Zahl der vom Menschen genutzten Wirbeltierarten 300 Mal höher als die Zahl der Arten, die der Jaguar in gleich großen Gebieten erbeutet. Eine hundertprozentige Überschneidung der Beutearten von Menschen und nicht-menschlichem Räubern, wie es beim Jaguar der Fall ist, könnte zu einem Nahrungsmangel für die Raubkatze führen.

Die Ausbeutung von Wirbeltieren sei in Äquatornähe am stärksten, wo bekanntlich die meisten Arten vorkommen, schreiben die Autoren. Vor allem in den Küstenregionen und in Südostasien sei die Zahl der betroffenen Arten hoch. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass die Nutzung von Wirbeltieren nur ein Faktor von vielen sei, der die globale Biodiversität bedrohe.