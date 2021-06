Natürliche Düngung : Wie sich geschundene Regenwälder erholen

Die tropischen Regenwälder schrumpfen rasant. Dabei zerstören Motorsäge und Feuer nicht nur Hotspots der biologischen Vielfalt, sie heizen zugleich das globale Klima an. Doch wie groß sind die Chancen, dass sich einstige Waldflächen regenerieren und wieder zu einer Senke für das Treibhausgas Kohlendioxid werden? Das hängt unter anderem davon ab, ob es in der Umgebung überhaupt noch Waldgebiete gibt, die ausreichend Samen für neue Baumgenerationen liefern können. Wenn dann noch Mikroorganismen im Spiel sind, wachsen die jungen Bäume sogar auf kargem Boden zügig heran. Das hat eine internationale Gruppe von Biologen bei Feldforschung unweit des Panamakanals herausgefunden.

Weltweit wächst in tropischen Wäldern eine Fülle von Baumarten, die zu den Leguminosen zählen. Diese auch als Hülsenfrüchtler bekannten Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich aus der Luft mit Stickstoff versorgen: An ihren Wurzeln bilden sie Knöllchen aus, die spezielle Bakterien beherbergen. Dort finden die Mikroben ein passendes Ambiente, um Stickstoff aus der Luft zu binden und damit Ammonium zu produzieren. Landwirte wissen diese Symbiose zu schätzen. Wenn sie beispielsweise Klee anbauen oder Erbsen, reichert sich Stickstoff im Boden an.

Verräterische DNA im Erdboden

Mit Bäumen aus der Familie der Leguminosen funktioniert diese Art der Düngung ebenso gut. Die Robinie etwa, ursprünglich in Nordamerika zu Hause, kann deshalb auch auf mageren Sandböden gedeihen. Allerdings mangelt es tropischen Böden oft nicht nur an Stickstoff, sondern auch an anderen mineralischen Nährstoffen. Phosphor etwa ist häufig fest an Eisen oder Aluminium gebunden. Ebenso das Spurenelement Molybdän, Bestandteil eines Enzyms, mit dem die Knöllchenbakterien Ammonium herstellen. Wie aber gelingt es Leguminosen, sich die notwendigen Mineralstoffe dennoch zu beschaffen? Um das herauszufinden, haben die Wissenschaftler um Dimitar Z. Epihov von der University of Sheffield und Sarah A. Batterman von der University of Leeds die biologischen Aktivitäten im Untergrund eingehend studiert.

In Gebieten, wo sich der Regenwald gerade regeneriert, haben die Biologen mehr als fünfhundert feinmaschige Netze vergraben, gefüllt mit zerkleinertem Silikatgestein der Olivingruppe, stellvertretend für die Silikate in den lokalen Böden. Wie sich acht Monate später herausstellte, verwittert das Gestein im Wurzelraum von Leguminosen deutlich schneller als bei anderen Bäumen. Es sei denn, diese Bäume wachsen in unmittelbarer Nachbarschaft von Leguminosen.

Auf der Suche nach Mikroorganismen, die mineralische Nährstoffe freisetzen, analysierten Epihov und seine Kollegen die aus Bodenproben isolierte DNA. Wie die Forscher in den Proceedings der amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften berichten, bevölkern Mikroben, die Phosphor aus seiner Bindung an oxidiertes Eisen befreien können, auffallend zahlreich den Wurzelraum von Leguminosen. Anhand von DNA-Datenbanken ließen sich die beiden häufigsten als Acidobacterium capsulatum und eine bislang unbekannte Spezies aus der Gruppe der Acidobakterien identifizieren. Diese Mikroben, so verrät ihr Name, gedeihen am besten in einem sauren Milieu, das ihnen den Angriff auf oxidiertes Eisen erleichtert.

Perfekter Nährstoffkreislauf

Leguminosen sorgen offenbar für ein passendes Ambiente, indem ihre Wurzeln Säure ausscheiden. Je älter die Bäume werden, desto mehr und weiträumiger beeinflussen sie den Säuregrad. So begünstigen sie Bakterien, die selbst da noch mineralische Nährstoffe freisetzen können, wo der Boden von häufigen Regengüssen völlig ausgelaugt ist. Diese Art der Düngung kommt auch benachbarten Bäumen zugute, die außerdem von dem Stickstoff profitieren, mit dem Leguminosen den Boden anreichern. Mithilfe von Knöllchenbakterien in ihren Wurzeln und Acidobakterien außerhalb spielen baumförmige Leguminosen deshalb eine bedeutende Rolle, wenn sich abgeholzter Regenwald allmählich regeneriert. Das gilt vermutlich nicht nur für Regenwälder in Panama.

Da junger Wald ständig Zuwachs produziert, braucht er mehr mineralische Nährstoffe, als er aus abgestorbenen Pflanzenteilen zurückgewinnen kann. In alten, weitgehend ungestörten Wäldern funktioniert der Nährstoffkreislauf dagegen nahezu perfekt. Weil organische Substanz im feuchtwarmen Tropenklima rasend schnell recycelt wird, ist der Waldboden, anders als in gemäßigten Breiten, jedoch kein großer Speicher für mineralische Nährstoffe. Sie stecken größtenteils im lebenden Inventar tropischer Regenwälder. Dass viel davon verloren geht, wenn so ein Wald abgeholzt wird, erschwert eine Regeneration. Umso wichtiger sind Leguminosen, denen es mit ihren symbiontischen Bakterien gelingt, sonst unzugängliche Nährstoffquellen anzuzapfen.