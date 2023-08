Aktualisiert am

Sommer in Berlin: Gerade mit Regen und Sturm haben Wetter-Apps noch Probleme. Bild: dpa

Für alle, die regelmäßig ihre Wetterapp verfluchen, gibt es jetzt Hoffnung: Das Feld erlebt eine Revolution. Im Juli sind zwei Studien in Nature erschienen, die in der Branche für Aufsehen gesorgt haben. Von einem Durchbruch ist bereits die Rede, von dem Beginn einer neuen Zeitrechnung in der Wettervorhersage.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Chinesische Datenwissenschaftler haben zwei Wettermodelle entwickelt, die mit den bisherigen nicht nur mithalten können, sondern angeblich sogar besser sind. Der Clou: Sie beruhen nicht auf physikalischen Gleichungen, sondern auf maschinellem Lernen, sind also Modelle mit Künstlicher Intelligenz.