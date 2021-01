Verbaute Flusslandschaft : Europas dressierte Ströme

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Für die Forschergruppe um Belletti stellt sich das bayerische Problem fast überall in Zentraleuropa. Weniger stark sei die Verbauung in den Balkanländern oder in Skandinavien sowie in entlegenen Gegenden Südeuropas. In den Niederlanden zählten die Wissenschaftler 20 Strombarrieren pro Kilometer, in Montenegro dagegen waren es nicht mal fünf auf tausend Kilometer.

Kein einziger der 147 europäischen Flüsse, die die Forscher selbst großteils von der Quelle bis zur Mündung abgelaufen waren, war völlig frei von Zerstückelung. Die Entwicklung ist auch keineswegs eine europäische Besonderheit: In den großen hydro-geologischen Bestandsaufnahmen der Vergangenheit war fast überall ein zunehmender Verlust an Wildwasserläufen registriert worden. Allein 63 Prozent der großen Flüsse, die mit mehr als tausend Kilometer Länge erfasst sind, haben im Laufe der Jahrzehnte ihre ökologische Unschuld verloren. Das hat natürlich viele Gründe. Die Vernetzung der Schifffahrtsrouten und der Bau großer Dämme waren in der Vergangenheit zwei der augenfälligsten. In den Blick geraten nun aber immer stärker die kleineren Ströme, in denen eigentlich laut EU-Biodiversitätsstrategie bis 2030 gut 25.000 Flusskilometer von Barrieren befreit werden sollen.

