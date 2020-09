Naturschutz : Hinterm Baggersee geht’s weiter

Aktualisiert am

Noch ist der Baggersee in Neuenburg von Wald eingerahmt. Doch die Bäume sollen weichen. Bild: euroluftbild.de/Erich Meyer

Wer in Deutschland Natur in Bauland umwandelt, muss zum Ausgleich Flächen bepflanzen. Doch was eigentlich dem Naturschutz dienen soll, fördert oft die Bauindustrie. Geltendes Recht wird gebeugt – oder gleich ganz ignoriert.