Gefährdete Lurche : Amphibienhalter als Artenretter

Als vor 16 Jahren ein kleiner Anemonenfisch über die Kinoleinwände schwamm, regte sich Unmut bei Umweltschützern und Tierfreunden. Zu viele Menschen würden nun einen Nemo im heimischen Zimmeraquarium halten wollen, wildlebende Anemonenfische seien durch die hohe Nachfrage bedroht. 2017 konnten Forscher der James Cook University in Australien in einer im Journal „Fish and Fisheries“ erschienenen Studie jedoch Entwarnung geben: Erfolgreiche Filme wie „Findet Nemo“ tragen demnach viel eher zu öffentlichem Naturbewusstsein bei, als dass sie die Nachfrage an exotischen Arten erhöhen. Der befürchtete „Nemo-Effekt“ blieb aus, der Animationsfilm hat Nemos real existierenden Vorbildern in der Natur nicht nachhaltig geschadet.

Nichtsdestotrotz erfreuen sich Haustiere ohne kuscheliges Fell seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Und nicht nur Fische stehen dabei im Fokus, sondern auch Reptilien und Amphibien haben sich mittlerweile in vielen Wohnräumen etabliert. Es ist die Begeisterung über bunte, leuchtende Farben der Terrarienbewohner, ihre oftmals gute Züchtbarkeit oder auch die Möglichkeit zur Beobachtung faszinierender Verhaltensweisen, was das Exoten-Hobby beliebt macht. Im Gegensatz zu Hunden oder Katzen sind Reptilien und Amphibien kaum oder gar nicht domestiziert und gehen unmittelbar auf wildlebende Vorfahren zurück. Manche Terrarientiere stammen zum Teil selbst aus der Natur.