Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene sind überlebensnotwendig und doch für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Laut dem Wasserbericht der Vereinten Nationen hatten auch im Jahr 2020 noch mehr als zwei Milliarden Menschen keinen regelmäßigen eigenen Zugang zu sauberem Wasser, 1,2 Milliarden von ihnen fehlte sogar der Zugang zu einer grundlegenden Wasserversorgung. Sie brauchen länger als eine halbe Stunde, um überhaupt zu Wasserstellen zu gelangen, oder müssen Wasser aus Flüssen und verunreinigten Quellen nutzen. Acht von zehn Betroffenen leben nach Angaben des im März erschienenen Berichtes in ländlichen Regionen, mehr als die Hälfte von ihnen in Entwicklungsländern des globalen Südens.

Noch schlimmer sieht es beim Zugang zu Toiletten und Handwaschbecken aus: Einer von vier Menschen auf der Welt kann sich zu Hause die Hände nicht mit Wasser und Seife waschen. Auch sind viele gezwungen, ihre Notdurft im Freien zu verrichten, was zu einem erhöhten Risiko für Durchfallerkrankungen, Parasitenbefall und Unterernährung führt.

Die Vereinten Nationen erkennen den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung als Menschenrecht an, deshalb ist ihr Ziel, die weltweite Wasser- und Sanitärversorgung zu verbessern. Spätestens bis zum Jahr 2030 soll die gesamte Weltbevölkerung dauerhaften, verlässlichen und bezahlbaren Zugang zu Wasser und zu Sanitäreinrichtungen haben.

Obwohl hierbei seit 2015 Fortschritte erzielt werden konnten, ist die Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen allerdings bislang zu langsam, um dieses Ziel zu erreichen. Nach derzeitigem Stand müssten dazu viermal so viele Maßnahmen weltweit umgesetzt werden wie derzeit.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten dann allein durch die Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung jährlich über 800.000 Menschenleben gerettet werden. Zu einer noch höheren Schätzung kommen Forscher in einer aktuell in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie. Ausgehend von epidemiologischen Daten und Risikofaktoren aus dem Jahr 2019 schätzten sie, dass eine globale Versorgung mit sauberem Wasser und sanitären Anlagen jährlich mindestens 1,4 Millionen Todesfälle verhindern könnte – rund zweieinhalb Prozent der weltweiten Todesfälle.

Bei den vermeidbaren Todesfällen durch unsauberes Wasser machen Durchfallerkrankungen mit einer Million Toten die Mehrheit aus. Auch rund 400.000 Todesfälle durch akute Atemwegsinfektionen, die aus mangelnder Handhygiene resultieren, sind den Wissenschaftlern zufolge vermeidbar. Die Forscher schätzten, dass nahezu die komplette Krankheitslast durch parasitäre Spulwürmer mit einer funktionierenden Wasser- und Abwasserversorgung verhindert werden könnte.

Doch auch wenn der Zugang zu sauberem Wasser und Toiletten einen offensichtlich großen Nutzen für die Gesundheit der Weltbevölkerung bringen würde, bleibt die Wasserknappheit das drängendste Problem. Das liegt nicht nur am schleppenden Ausbau der Versorgung. Auch der Klimawandel lässt Wasser zu einer immer knapperen Ressource werden. In Nordafrika und Westasien werden pro Jahr durchschnittlich bis zu 84 Prozent der gesamten erneuerbaren Süßwasserressourcen entnommen. In Deutschland lag der Wert 2019 bei 34 Prozent. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im weltweiten Durchschnitt rund 19 Prozent der erneuerbaren Süßwasserreserven entnommen, dennoch lebten mehr als 733 Millionen Menschen – knapp zehn Prozent der damaligen Weltbevölkerung – in Ländern mit hohem und kritischem Wasserstress (über 75 Prozent).

Hoher Wasserstress hat verheerende Folgen für die Umwelt – in den vergangenen 300 Jahren sind weltweit über 85 Prozent der Feuchtgebiete verloren gegangen, hauptsächlich durch Entwässerung. Auch verschärft er die sozialen Konflikte um das begrenzte Wasserangebot. Der größte Treiber von Wasserstress ist nach wie vor die Landwirtschaft. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen liegt der Schlüssel zu Reduzierung von Wasserstress in der Effizienzsteigerung der Wassernutzung in der Landwirtschaft, besonders in trockenen Ländern.