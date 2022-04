Singapur liegt rund 140 Kilometer vom Äquator entfernt und war einst ganz von tropischer Vegetation bedeckt, aus der vom späten 18. Jahrhundert an erst chinesische Siedler und dann die britischen Kolonialherren Kleinholz machten. So wurde Platz für Plantagen geschaffen, in denen Gewürze und später auch Gummi gewonnen wurde. Mangrovenwälder säumten weiterhin die Küsten, bis auch sie den Zuchtanlagen für Fische und Garnelen weichen mussten oder trockengelegt wurden: Weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Fläche blieb übrig, wie auch vom Tropenwald Singapurs nur ein kleiner Rest, der mit seiner saftig grünen Vegetation leicht zu lieben ist. Anders die Mangroven. Sie entsprechen nicht dem Tropenklischee, auch wenn über dem Feuchtgebiet Sungei Buloh meist eine drückend schwüle Hitze steht und Insekten mit schrillem Gezirpe die Geräuschkulisse bestimmen. Mangroven sind ein Ökosystem für Fortgeschrittene, dessen sprödem Charme aber immer mehr Menschen erliegen. „Ich hätte nie vermutet, dass Mangroven einmal so populär werden“, sagt Friess und meint nicht nur die Horden von Städtern, die diese Wälder während der Pandemie als Ausflugsziel entdeckten. Mangroven gelten mittlerweile als Hotspot der Artenvielfalt, als kostbare Schutzzonen für Küsten und als Klimaretter. Sie sind eine Brücke zwischen verschiedenen Sphären. Das lässt sich räumlich verstehen: „Hier kommen die Luft, das Land und das Meer mit jeweils eigenem Artenreichtum zusammen“, erklärt Friess. Und man kann es zeitlich denken, die Mangroven als Quelle neuen Lebens für marine Habitate, weil etliche Meerestiere, von der Garnele bis zum Hai, sich hier ihre Brutkammern und Kinderstuben einrichten. Darüber hinaus schützen Mangroven die Küsten vor Erosion und Sturmschäden, indem sie die Wucht der Wellen abfangen. Heute stehen die Gebiete vor allem als Kohlenstoffsenken im Fokus, auch für Dan Friess, der an der National University of Singapore forscht – dort im Labor und an Küstensäumen weltweit. Mangroven können Kohlenstoff über lange Zeit speichern, und zwar in Mengen, die um ein Vielfaches höher liegen, als es andere Waldtypen vermögen. Wie alle Pflanzen entnehmen sie mit zunehmender Biomasse der Atmosphäre Kohlendioxid, doch der wichtige Unterschied in der Bilanz ist dem übelriechenden Schlamm zu verdanken.

M it jeder Flut werden Partikel aus dem Meer angespült, darunter kohlenstoffreiche Teilchen, die sich im Wurzelgeflecht verfangen, absinken und verdichten. Auf diese Weise bilden sie den schlammigen, sauerstoffarmen Untergrund – ein Milieu für Mikroorganismen, die Schwefelverbindungen freisetzen, organischen Abfall jedoch nicht abbauen: Biomaterial bleibt mitsamt gebundenem Kohlenstoff vermutlich über Jahrtausende im Sediment der Mangrovengebiete begraben; das von Sungei Buloh reicht bis zu zwanzig Meter tief. Weltweit gibt es derzeit Bemühungen, diese Prozesse gezielt zu nutzen und zu fördern. Wer Mangrovengebiete schützen oder wiederherstellen möchte, braucht jedoch präzise Zahlen und Messmethoden, mit denen sich auch Friess intensiv beschäftigt, um zu klären: Wo lagert wie viel des Kohlenstoffs? Und wann kommt er frei?

Der Schlüssel zum Verständnis ist die Vegetation, was sich im Fachbegriff „Mangrove“ widerspiegelt, der das Ökosystem ebenso wie jeden einzelnen Baum darin bezeichnet, und beides steht unter dem Einfluss der Gezeiten. „Die Bäume sind an das Meerwasser angepasst, brauchen es aber nicht“, erklärt Friess. „Eigentlich hassen oder tolerieren sie es.“ Nur ignorieren können sie es nicht, weil es ihnen sonst den Halt rauben, sie ertränken und vergiften würde. Studien zufolge können Man­grovenbäume maximal ein Drittel der Zeit geflutet sein; in trockenen Phasen ringen sie mit aller Kraft um Luft. Wie alle Pflanzen produzieren sie per Photosynthese Sauerstoff, müssen für ihr Wachstum aber auch Luft über die Wurzeln aufnehmen. Kein Problem in gut durchlüftetem Erdboden, im wassergetränkten Schlamm hingegen schon.