Vieles in diesem Jahr ist verwirrend am Wetter und am Klima, aber kaum etwas so rätselhaft wie das Meereisvorkommen rund um die Antarktis. Auf der Suche nach Erklärungen stochern die Forscher im Nebel. Seit mehr als einem halben Jahr registrieren sie rekordartige Rückgänge. Seit Beginn der Messungen war die Eisfläche vor der 18.000 Kilometer langen Antarktisküste Ende Februar noch nie so gering, und diese Meereislücke wurde auch im Winter größer.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Inzwischen fehlen mehr als zweieinhalb Millionen Quadratkilometer Meereis, vergleicht man die aktuelle Eisausdehnung mit dem errechneten lang­jährigen Mittel. Mehr noch, die diesjährige Abweichung hat – verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 – eine nie da gewesene Marke erreicht: mehr als 6,5 Sigma in der Abweichung nach unten. Rechnet man diese sechseinhalb Standardabweichungen vom errechneten Mittelwert um, entspricht das einer Eintrittswahrscheinlichkeit von weniger als eins zu einer Milliarde. Anders formuliert: Es ist ein unter stabilen Bedingungen extrem seltenes, fast unmögliches Ereignis.