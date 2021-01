Warnungen vor der Apokalypse : Das Klima ist zum Gruseln

Jahrzehntelang hatten Wissenschaftler gewarnt. Nun aber sehen wir Bilder, die alle Hoffnung auf ein gutes neues Jahr schwinden lassen: brennende Wälder, zu Staub zerfallenen Äcker, Todeszonen in den Meeren, Wirbelstürme, Fluten, Plagen. Im Sommer zuvor waren in Karlsruhe 46,8 Grad gemessen worden – ein neuer deutscher Hitzerekord. Im Mittelmeer klettern Thermometer inzwischen jeden Sommer auf 50 Grad, das arktische Meereis ist noch im Dezember weitgehend eisfrei, und in den Alpen verfallen die Skigebiete von einst. Die Klimakrise ist außer Kontrolle. In Deutschland ist es exakt vier Grad wärmer als zu Beginn der Industrialisierung. Auch weltweit ist das Zwei-Grad-Ziel längst überschritten. Wie es so weit kommen konnte, das untersucht mittlerweile eine Historikerkommission. Sie soll herausfinden, warum die Weltgemeinschaft damals, anno 2021, nicht der Wissenschaft gefolgt ist, sondern den Konzernen, und warum der Klimawandel nicht genauso entschlossen bekämpft wurde wie das Coronavirus.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ist das der Beginn des Jahres 2051? Hoffentlich nicht. Ist das Szenario unrealistisch? Vielleicht. Unwahrscheinlich aber ist es nicht. In dem geschilderten Szenario wurde der Trend der vergangenen Jahrzehnte fortgeschrieben und der „Worst Case“ im Rahmen dessen beschrieben, was die Klimamodelle prognostizieren. Es ist ein düsteres Szenario, aber eines, das immer öfter beschworen wird, um die dramatischen Folgen des Klimaproblems zu veranschaulichen. Das edelste Motiv der Autoren solcher Erzählungen ist natürlich der Versuch, die Menschen aufzurütteln. Sie sollen aufwachen, ihr Leben ändern, auf einen fossil befeuerten Lebensstil verzichten und sich stattdessen als Konsument und Wähler entsprechend verhalten, auf dass einen Fortbestand unseres Planeten, so wie wir ihn kennen und lieben, gesichert werden könne. Aber erfüllen solche Dystopien diesen Zweck überhaupt?

Klimapopulismus – ein garstig Wort

Das ist die Frage nach der adäquaten Form, über den Klimawandel zu sprechen. Wie soll in Zukunft über Wetter und Klima berichtet werden, über Waldbrände, Stürme, Dürren und Starkregen – mit maximaler Empörung, Betroffenheit oder Schuldzuweisung? Ehrlicherweise habe ich keine einfache Antwort darauf. Ich hadere immer wieder damit, wie über den Zustand der Atmosphäre zu schreiben sei. Nicht zu emotional soll es sein, klar, aber dann auch wieder nicht zu sachlich, sondern nah am Menschen, aber natürlich nicht zu weit weg von Daten und Fakten. Auf jeden Fall scheint mir dieses grassierende Phänomen, das man als Klimapopulismus beschreiben könnte, gefährlich. Nicht nur für den konstruktiven Verlauf einer selbst zur Überhitzung neigenden Debatte, sondern auch für die wirksame Bekämpfung des Klimawandels. Dazu gleich mehr.

Jedenfalls gibt es sie, die vorschnellen Analysen und haarsträubenden Reportagen, in denen der Kampf für die gute Sache natürlich viel wichtiger wiegt als Faktenhuberei. Es zirkulieren Worst-Case-Szenarien, für die längst nicht mehr differenziert und eingeordnet wird, sondern nur noch gewertet und gerichtet. Zweifelsfälle der Klimaforschung werden zur besten Sendezeit wie harte Fakten präsentiert. Doch ob der Jetstream tatsächlich schwächelt oder der Golfstrom ins Stottern zu kommen droht, darüber besteht noch enormer Forschungsbedarf.

Zuweilen driftet der Klimadiskurs in die Gefilde religiöser Terminologie: Es geht um Schuld, um Gut und Böse, um die Rache der Natur und um Appelle, die wie Glaubensbekenntnisse klingen: Ich kämpfe für die Schöpfung. Wer mich stört, ist ein Klimaleugner und führt uns direkt in die Apokalypse. Zweifle nicht, #FightClimateCrisis

In den vergangenen drei Jahren hat sich der Diskurs verschärft. Die einen kämpfen für ein stabiles Klima und wirksamen Klimaschutz, die anderen gefallen sich sehr darin, diese Menschen lächerlich zu machen und auf Fehlern herumzureiten, die ihnen unterlaufen. Von den Verirrten, die den Klimawandel für eine Lüge halten, soll hier erst gar nicht erst die Rede sein.