Klimaforscherin im Gespräch : Konsumverhalten der Industrieländer bestimmt Zukunft der Regenwälder

Aktualisiert am

Bis 2030 die Entwaldung weltweit zu beenden – das ist ein Ziel, auf das sich UN-Klimaexperten vor ei­nem Jahr in Glasgow ge­einigt hatten. Doch passiert ist seither wenig: So zeigte kürzlich eine Auswertung, dass sich im Jahr 2021 die Entwaldung nur um 6,3 Prozent zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 reduziert hat. Auch die Aufforstung kommt nur langsam voran. Auf der Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich wird auch der Wald Thema sein.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Was ist Ihre Hoffnung an die COP27 in Scharm el-Scheich?