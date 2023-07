Aktualisiert am

Biologe über Waldbrände : Sollte man den Wald einfach in Ruhe lassen?

Der Biologe Pierre Ibisch erklärt im Interview, was nach einem Waldbrand passiert und warum der Klimawandel die Erholung des Waldes immer schwieriger macht.

Herr Ibisch, Sie erforschen ­Waldbrände. Worum geht es in dem Projekt „Pyrophob“?

Claudia Bothe Volontärin

Wir wollen verstehen, wie ein Wald entstehen kann, der feuerhemmend ist und gleichzeitig mit der Klimakrise zurechtkommt. Im Rahmen von „Pyrophob“, was „feuerabweisend“ bedeutet, beobachten wir Waldflächen in Brandenburg, auf denen es Feuer gab. 2018 und 2019 hat es auf unseren Beobachtungsflächen gebrannt und dann auf einer der Flächen noch einmal 2022. Außerdem versuchen wir, Brandflächen zu vergleichen, auf denen Totholz liegen gelassen oder aber komplett entfernt wurde.

Was passiert nach einem Brand?

In Nadelbaumforsten verliert man in der Regel die Bäume, obwohl sie nicht komplett verbrennen. Meist kann das Ökosystem aber irgendwie neu starten. Wie die Wiederbewaldung abläuft, hängt davon ab, wie die Flächen nach dem Brand behandelt werden. Zudem verändern sich aufgrund der Klimakrise die klimatischen Bedingungen inzwischen von Jahr zu Jahr und sind schwer vorherzusehen. Das beeinflusst natürlich, ob und wie ein Wald sich nach einer so schweren Schädigung erholt.

Wie sollte man mit einer Waldfläche nach einem Brand umgehen?

Die konventionelle Vorgehensweise in der Forstwirtschaft ist, Flächen zu beräumen. Abgestorbene Biomasse wird beseitigt, und zurück bleibt eine geräumte Kahlfläche, die bepflanzt wird. Leider wird der Boden oft befahren, verdichtet und sogar gepflügt. Im Rahmen von „Pyrophob“ haben wir gesehen, dass es wichtig ist, den Boden zu schützen, damit natürliche Prozesse der Wiederbewaldung einsetzen können. Das ist gratis und effektiver als eine künstliche Bepflanzung, die bei Hitze und Trockenheit leicht scheitert. Die Erholung passiert meistens spontan, denn es gibt Pionierbäume, die sich auf diese Flächen einstellen. Im Vergleich zu den vorherigen Kiefermonokulturen in Brandenburg erhöht sich auf natürliche Weise die Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere. Somit kann ein Feuer ein ökologischer Impuls für eine Erneuerung sein.

Sollte man den Wald in Ruhe lassen?

Ich habe bislang jedenfalls kein Beispiel gesehen, bei dem Menschen durch Bepflanzung – schon gar nicht in Reih und Glied – bessere Ergebnisse erzielen als ein natürliches Ökosystem. Es gibt spezialisierte Arten, die nach solchen Störungen die Sukzession, also die Rückkehr von Vegetation, einleiten. Dazu gehören Pionierbäume wie Zitterpappeln, Birken oder Weiden, die sich schnell auf solchen Flächen ausbreiten können. Wenn sich Pflanzen ansiedeln, die den Boden und die Vegetation feuchter halten und weniger brennbare Biomasse bieten als Nadelbäume, sinkt auch das Brandrisiko. Auf Kahlflächen haben wir auch diese Sukzession beobachtet, aber nicht so effektiv.

Das Totholz hilft dem Wald sich zu erholen?

Ja, das Totholz kann Extreme abpuffern, indem es den Boden feuchter und kühler hält. Dadurch können die natürlichen Bodenprozesse in Gang gehalten werden. Außerdem bilden sich zwischen dem Totholz Nischen, in denen kleine Bäume geschützt heranwachsen können. Wenn man Kahlschläge vornimmt, wird der Boden mit seinen Lebewesen geschwächt, und das Risiko steigt, dass sich die Fläche nicht mehr erholt. Deshalb ist das Totholz so wichtig.