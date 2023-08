Ein Waldbrand am McDougall Creek an einem Berghang oberhalb eines Hauses am Seeufer. Bild: dpa

Seit Mai toben die Waldbrände in Kanada, angefangen hat es im Osten des Landes, fast sechstausend Feuer auf Abermillionen Hektar Fläche wurden bisher gemeldet, Menschen starben. Zehntausende mussten schon in Sicherheit gebracht werden, die Luft bis hinüber bis nach New York war phasenweise gesättigt von beißendem Gas, Ruß und toxischen Partikeln. Mittlerweile sind schon mehr als 350 Millionen Tonnen Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid buchstäblich in Luft aufgegangen – mehr als doppelt so viel wie im gesamten bisherigen Rekordjahr 2014 und etwa genauso viel wie Österreich in 17 Jahren zusammen emittiert. Das Monster Klimakatastrophe, so sieht es aus, nährt sich selbst. Und es ist noch nicht vorbei.

Immer noch lodern täglich annähernd tausend Brände gleichzeitig in ganz Kanada, jeden Tag werden Gebäude zerstört und Abertausende evakuiert. Schon vor dem Ende dieses schwarzen kanadischen Sommers jedoch ist klar: Dieser Horror hatte viele Gründe, viele menschliche Feuerteufel auch, vor allem aber hatte er einen starken Treiber: der Brandbeschleuniger heißt menschengemachter Klimawandel. In einer neuen Studie der World Weather Attribution Initiative (WWA) ist die menschengemachte Erderhitzung wie zuletzt auch die Hitzewelle im Land – und viele der jüngsten Hitzewellen in anderen Weltregionen – als ein entscheidender Faktor für die Brandserie identifiziert worden. Genauer formuliert: Der globale Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit von äußeren Bedingungen, die so starke Waldbrände ermöglichen wie im Osten Kanadas, mehr als verdoppelt.

Die Vegetation, Trockenheit, die ungewöhnliche Hitze, die Winde – das alles zusammengenommen, ist durch den Klimawandel inzwischen so stark verändert, dass sich das Risiko für eine Feuerserie wie über den gesamten untersuchten Zeitraum von Mai bis Juli um ein Fünftel erhöht hat. Ende Juli, dem Zeitpunkt des ungünstigsten „Feuerwetters“ war die Intensität um 50 Prozent erhöht, verglichen mit einem hypothetischen Klima ohne anthropogene Erwärmung. Und zu diesem Zeitpunkt war die Wahrscheinlichkeit für Monsterbrände wie die beobachteten auf das Siebenfache gestiegen.

Das alles sind statistische Auswertungen und Resultate von Klimamodellierungen, die von der Attributionsforschung – übersetzt: Zuordnungsforschung – durch Einbeziehung möglichst vieler Beobachtungsdaten und historischer Aufzeichnungen für die jeweilige Region und Jahreszeit auf fast kriminalistische Art herausgearbeitet werden. Die Studie des internationalen WWA-Forschungsteams unter Leitung der deutschen Klimatologin Fredi Otto ist frei einsehbar, wie alle von inzwischen vielen Dutzend Zuordnungsstudien, die allein zu Hitzewellen angefertigt wurden.

Bemerkenswert war für die Wissenschaftler zu erkennen, wie deutlich die Klimamodelle die zu beobachtenden klimawandelbedingten Veränderungen unterschätzen. Der Klimawandel wirkt sich in der nördlichen Region stärker aus, als man das aufgrund der Klimaberechnungen schon befürchten musste. Zu den Ergebnissen der Untersuchung gehört auch ein Ausblick in die Zukunft, der ebenfalls mit Klimamodellen abgeschätzt wird. Und wie zu erwarten, dürften sich die Feuer-Bedingungen in einer wärmeren Welt sukzessive noch weiter verschlechtern.