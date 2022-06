Mit einer toten Kuh am Waldrand fing alles an. Er habe sich eigentlich nur auf den Weg gemacht, um sich zu beschweren, einen Kadaver könne man ja nicht einfach liegen lassen, erzählt Mark Nicholson. Sein Haus steht 25 Kilometer nördlich von Nairobi an einem Hang. In wenigen Minuten spazierte er straks über den Berg und suchte das Gespräch mit seinen Nachbarn auf der anderen Seite. Dort wird eine weitläufige Hotelanlage aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts als Retreat und Konferenzzentrum betrieben, damals wechselte gerade die Direktion. „Warum nicht etwas Interessantes mit dem Land anstellen?“, habe er gefragt. „Was zum Beispiel?“ Seine Antwort: „Verwandelt es in einen afrikanischen Wald.“



Heute, mehr als zwanzig Jahre später, schlendern Gäste zwischen weiß getünchten Bungalows durch einen anerkannten botanischen Garten. Und jeder, den Mark Nicholson über das Gelände führt, kann selbst auf einem kurzen Rundgang allerhand über die afrikanische Flora lernen, mit Blick auf Ostafrika und kenianische Besonderheiten. Wer hätte gedacht, dass sich die Blätter eines Ficus zum Schmirgeln eignen? Oder dass eine Pflanzengattung namens Blighia mit lediglich vier Arten an die Meuterei auf der Bounty erinnert, beziehungsweise an deren Kapitän?