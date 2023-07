Aktualisiert am

Folgen eines Vulkanausbruchs : Was der Ascheregen für die Gesundheit bedeutet

Lava tritt aus einer Spalte des Vulkans Fagradalsfjall am 10.07.2023 in Island aus. Bild: AP

Die Eruption begann am späten Montagnachmittag in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Seitdem sprudelt aus einer Hunderte Meter langen Spalte Lava hervor. Die spektakulären Bilder ziehen auch zahlreiche Schaulustige und Touristen an. Ganz ungefährlich ist das aber nicht.

Laura Gabler Volontärin. Folgen Ich folge

Die größte Gefahr besteht für die Menschen in unmittelbarer Nähe des Vulkans. „Vor allem die Hitze, der Steinschlag und die austretenden Dämpfe sind gefährlich“, erklärt Annette Peters, Leiterin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München. Man sollte sich dann möglichst aus der Gefahrenzone heraushalten und den Anordnungen der Behörden Folge leisten.