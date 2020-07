Nordsibirien : An der Umweltsauerei ist der Klimawandel nicht allein schuld

Neuer Norden. Das ist eine Arktis, in der sich Menschen und Tiere an eine durch den Klimawandel veränderte Welt anpassen müssen. So dichteten die Autoren eines Textes, den der russische Bergbaukonzern Nornickel am 30. Mai auf Twitter verbreitete. Was der Rohstoffriese zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht wusste: Am Tag zuvor hatte in der Nähe der sibirischen Stadt Norilsk der Stützpfeiler unter dem Lagertank eines firmeneigenen Heizkraftwerks nachgegeben. Der Tank kollabierte, und 20.000 Tonnen Diesel strömten in die Landschaft.

Hätte Nornickel seine eigenen Twittersprüche beherzigt, wäre es dazu nicht gekommen. In einer offiziellen Stellungnahme bekundet der Konzern, akribisch daran zu arbeiten, die Ursache für den Vorfall zu finden – vermutlich sei jedoch der auftauende Permafrost schuld daran, dass der Tank einstürzte. Nur war mit so einem Vorfall schon lange zu rechnen: „Der Permafrost taut nicht von heute auf morgen“, sagt Moritz Langer, der an der Dependance des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Potsdam zu Permafrost forscht. Fraglich ist, ob der Dauerfrostboden vom Konzern überhaupt überwacht wird und ob die Anlagen an den aufweichenden Boden angepasst wurden.

„Man ist lange Zeit davon ausgegangen, dass der Permafrost sehr stabil ist“, sagt Langer. „Dementsprechend wurden auch die Sicherungsmaßnahmen gewählt.“ Bei Tankanlagen seien früher häufig große Erd- oder Schotterwälle aufgeschüttet worden, in denen sich zusätzlicher Permafrost gebildet habe. Der sollte das ganze System stabilisieren. „Wenn man sich die Klimaerwärmung über die letzten zehn, zwanzig Jahre anschaut, reichen die damaligen Sicherheitsstandards heute natürlich bei weitem nicht mehr aus“, sagt er. Eigentlich müssten diese veralteten Anlagen und Gebäude abgerissen und neu gebaut werden, meint er. Oder zumindest mit moderner Sicherungstechnik versehen werden.

An Stellen, wo der Permafrost anfällig für das Auftauen ist, könnte der Boden beispielsweise gekühlt werden. Für eine sogenannte passive Kühlung baut man die Tanks auf tief im Erdboden verankerte Stelzen und hält den Boden darunter im Winter von Schnee frei. Dann kann dort kalte Luft zirkulieren, was verhindert, dass der Schnee die Sommerwärme im Boden zurückhält und so den Permafrost zusätzlich erwärmt. „Eine andere Möglichkeit wäre eine aktive Kühlung solcher Anlagen“, sagt Langer. Dabei werden Stahlrohre im Boden verlegt, die mit einer Kühlflüssigkeit gefüllt sind. Im Winter leitet sie die Kälte aus der Luft in den Boden. Diese Methode komme schon entlang von Pipelines zum Einsatz, so Langer. Abschnitte der Trans-Alaska-Pipeline etwa werden auf diese Weise gesichert. „Bei einer weiter anhaltenden Klimaerwärmung werden allerdings auch diese Maßnahmen irgendwann nicht mehr greifen“, sagt Langer. Dann werde das Auftauen des Bodens im Sommer schlicht nicht mehr durch ein Gefrieren im Winter kompensiert.

Schon jetzt sind anscheinend auch die Pipelines von Nornickel nicht ausreichend gegen Umwelteinflüsse gerüstet, wie diese Woche wieder in russischen Tageszeitungen zu sehen war: Bilder zeigen rostige Leitungen, groß wie Abflussrohre, aus denen Treibstoff in die sibirische Natur läuft. Keine zwei Monate nach dem Tank-Unglück brach diese Pipeline am 12. Juli, und 44,5 Tonnen Kerosin liefen aus. Zumindest reagierte der Konzern rasch und schaltete die Leitung schon nach 15 Minuten ab.

Ganz anders lief es beim Unglück Ende Mai: Erst fünf Tage nach dem Kollaps des Tanks rief der russische Präsident Wladimir Putin den Notstand aus. Tagelang war der Diesel ungehindert in den benachbarten Fluss Ambarnaja gelaufen. Mindestens zwanzig Kilometer wurden verseucht, auf Satellitenaufnahmen sah man blutrot gefärbtes Wasser. Mit Barrikaden aus Baumstämmen versuchten Helfer die Ausbreitung des Mineralölprodukts im Fluss einzudämmen. „Mit solchen schwimmenden Barrieren können allerdings nur die Bestandteile des Treibstoffs abgefangen werden, die obenauf schwimmen“, sagt Langer. „Lösliche Bestandteile geraten in tiefere Wasserschichten und können dann nicht mehr aufgehalten werden.“