Studie zur Nordsee : Offshore-Windparks vertreiben Sterntaucher

Offshore-Windparks in der Nordsee sind laut einer Studie eine Gefahr für die Bestände der Sterntaucher. Die rund 60 Zentimeter großen Wasservögel überwintern unter anderem in der deutschen Nordsee. Nach der Errichtung der Windräder in Küstennähe reduzierte sich in den Gewässern zwischen Sylt, Helgoland und Borkum nicht nur die Anzahl der Sterntaucher, die Vögel verließen auch das Gebiet rund um die 14 inzwischen errichteten Windparks.

Forscher der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel untersuchten zwischen 2010 und 2017 den Bestand und die Verbreitung der Sterntaucher in der deutschen Nordsee und angrenzenden dänischen Gebieten. In der im Fachmagazin „Scientific Reports“ erschienenen Studie beschreiben die Wissenschaftler um Stefan Garthe nun, dass Sterntaucher die Windparks meiden. Um zwei Windpark-Ansammlungen verschwand die Vogelart demnach fast komplett.

Windparks könnten für mehr Nahrung sorgen

Die Wasservögel sind in der EU ohnehin gefährdet. Die Tiere sehen sich im neuen Habitat einem starken Wettbewerb um das begrenzte Nahrungsangebot ausgesetzt. Das gefährdet den Forschern zufolge ihren Fortpflanzungserfolg. Gleichzeitig werden die Windparks auf hartem Substrat gebaut, welches auf sandigem Meeresboden „künstliche Riffe“ erzeugt, die für ein reichhaltigeres Angebot an Fisch sorgen könnten. Es muss noch weiter geforscht werden, um die Frage zu klären, ob Sterntaucher dieses Angebot tatsächlich nutzen und sich dafür in die Gefahrenzone begeben.

In dem Bericht über die langfristigen Auswirkungen des Baus von Windparks auf die marine Umwelt stellen die Forscher fest, dass nach der Errichtung solcher Anlagen die Zahl der Sterntaucher im Umkreis von zehn Kilometern um die Hälfte zurückgegangen ist. Im Abstand von einem Kilometer um die Windparks sank die Zahl der Sterntaucher sogar um 94 Prozent. Populationsschätzungen zufolge belief sich der Gesamtbestand vor Errichtung der Windparks auf 35.000. Danach konnten nur noch 25.000 Individuen gezählt werden.