Der Jetstream war jedenfalls in den Tagen nach der Katastrophe Dauerthema. Auch Nachrichten- und Politikjournalisten beherrschten die atmosphärische Wirkungskette irgendwann auswendig. Sie lautet: Weil sich die Arktis schneller erwärmt als andere Regionen der Nordhalbkugel, sinkt das Temperaturgefälle zwischen Pol und Tropen – und der Höhenwind verliert seine Stärke. Hochs und Tiefs kommen dadurch nicht mehr vom Fleck, und das Wetter wird extrem. Aus Regen wird Hochwasser, aus Sonnenschein Dürre.



Die starken Höhenwinde der oberen Troposphäre sind inzwischen Allgemeinwissen – über den Jetstream wird fast so selbstverständlich gesprochen wie über R-Werte oder mRNA-Impfstoffe. Doch es gibt ein Problem mit dieser prominenten Erklärung über den Jetstream. Es ist völlig unklar, ob sie überhaupt stimmt. Denn das Erklärungsmuster beschreibt nur eine Hypothese, die allerdings wie gesichertes Wissen präsentiert wird.

Gesichert ist nur der starke Temperaturanstieg in der Arktis. Um zwei- bis dreimal schneller als der Rest der Welt hat sich die Polarregion bereits erwärmt. Aber das allein reiche noch nicht aus, um daraus einen geschwächten Höhenwind abzuleiten, sagt Volkmar Wirth, Atmosphärenphysiker an der Universität Mainz, der zusammen mit zwei anderen Universitäten in einem Sonderforschungsbereich unter anderem den Jetstream untersucht. Trotzdem hört auch er überall davon, dass der vom Klimawandel geschwächte Jetstream schuld sei an den Extremwetterlagen rund um den Globus. Kürzlich habe sogar ein Busfahrer die Theorie im Schienenersatzverkehr über das Mikrofon erklärt, erzählt er. Da dachte er: Komisch, alle wissen das. Nur wir Wissenschaftler nicht.



Das Problem an der Theorie ist, dass es einen mächtigen Gegenspieler der Arktis gibt, der sich ebenfalls stark erwärmt hat, über den aber kaum jemand spricht. Gemeint sind die höheren Luftschichten über den Tropen. „In der oberen Troposphäre über den Tropen ist es ebenfalls sehr warm geworden“, sagt Wirth, über der Polarregion aber nicht. Dadurch erhöhe sich der Temperaturunterschied zwischen Pol und Arktis wieder. Der Jetstream würde damit nicht schwächer, sondern sogar stärker. Und welcher Effekt dominiert – die Lage am Boden oder in der Höhe? „Wir wissen es nicht“, sagt Volkmar Wirth.

Die Wärme über den Tropen ist ein Hauptgrund dafür, weshalb Meteorologen wie Wirth von der Theorie des trödelnden Jetstreams nicht überzeugt sind. Und dann ist da noch die Empirie. Dass die warme Arktis heute schon unser Wetter verändert, indem sie die Höhenströmung ausbremst, lässt sich in der Atmosphäre noch gar nicht beobachten, sagen die Forscher. Die Wetterdaten gäben das einfach nicht her. Und auch die Klimamodelle sind sich uneins. „Es ist völlig unklar, ob der Jetstream in Zukunft schwächer oder sogar stärker wird“, sagt Wirth. Regional und jahreszeitlich ergebe sich ein uneinheitliches Bild.

Ähnlich sieht das auch Tim Woollings in Oxford, einer der besten Kenner des Jetstreams. Vor zwei Jahren schrieb er ein allgemeinverständliches Buch dar­über und zeichnet darin ein völlig anderes Bild, als es hierzulande oft vermittelt wird. „Eines der Hauptprobleme ist, dass wir nur auf bestimmte Änderungen in einer sehr kurzen Zeitspanne schauen“, sagt Woollings. „Der Jetstream ist aber so variabel, dass es sehr schwer ist, langfristige Änderungen zu identifizieren.“ Gestützt wird diese Sicht durch eine aktuelle Studie in den PNAS, in der Forscher des Massachusetts Institute for Technology die Lage des Jetstreams mittels Eisbohrkernen aus Grönland für die vergangenen 1250 Jahre rekonstruiert hatten. Dabei stießen sie auch in vorindustriellen Eislagen auf Jahre, in denen der Jetstream Extremlagen auslöste. Vor allem belege die Rekonstruktion, dass der Höhenwind in den vergangenen Jahrzehnten sein Verhalten gegenüber der Zeit davor nicht geändert hat. Trotzdem glaubt Tim Woollings den Gewinner im Tauziehen der Luftmassen zwischen Pol und Tropen zu kennen.

In der Forschung wird über den Jetstream kontrovers diskutiert. Das ist angesichts der Komplexität atmosphärischer Vorgänge nicht verwunderlich, und überhaupt sind Zweifel ein Kernelement jeder Fachdiskussion. In diesem Fall steckt der Zweifel vor allem im Detail, nicht im grundsätzlichen Verständnis des Klimawandels. Die Forscher haben vollständig verstanden, warum höhere Treibhausgaskonzentrationen den Planeten aufheizen. Weniger gut verstanden ist, wie sich höhere Temperaturen auf die Luft- und Meeresströmungen auswirken, die unser Wetter in den mittleren Breiten prägen. Diese Unsicherheiten werden in der öffentlichen Diskussion aber häufig unterschlagen, damit bloß nicht der Eindruck entsteht, die Klimaforscher hätten irgendwelche Zweifel.