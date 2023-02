Die Verwitterung von Silikatgestein reguliert seit jeher den Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre auf natürliche Weise. Das ließe sich auch im Kampf gegen den Klimawandel nutzen.

Kann ein Vorgang, der in der Natur Tausende oder sogar Millionen von Jahren dauert, helfen, die gegenwärtige globale Erwärmung schnell zu bekämpfen? Folgt man einer jetzt veröffentlichten Untersuchung amerikanischer Geologen, besteht durchaus die Möglichkeit, mithilfe einer gezielt gesteuerten Gesteinsverwitterung der Atmosphäre große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO 2 ) zu entziehen. Vereinfacht gesagt, muss man nur bestimmte Gesteine zermahlen, das Mehl auf einem Acker verteilen und dann natürlichen chemischen Prozessen ihren Lauf lassen. Am Ende enthält die Luft weniger CO 2 als zuvor, so die Idee.