Sommerregen : Tropfnass im Liebesrausch

Ohne Sommerregen gäbe es die Liebe nicht. Zumindest in der Vorstellung, wie sie uns Hollywood vermittelt. Zwei bis auf die Haut durchnässte Menschen, Regengeplätscher, Donnergrollen, einer sagt noch, das sei keine gute Idee – und schon passiert der erste Kuss. Regen schürt eine Leidenschaft, zu der heiterer Sonnenschein wohl niemals imstande wäre. Nur Verliebte geraten mutwillig in ein wütendes Gewitter. Und vergessen Blitz-, Zecken- und Erkältungsgefahr.

Als Meister dieser Kiss-in-the-RainInszenierung gilt der amerikanische Schriftsteller Nicholas Sparks. Seine vielleicht berühmteste ist in der Verfilmung „Wie ein einziger Tag“ aus dem Jahr 2004 zu sehen, mit Rachel McAdams und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Die ergreifende Romantik solcher Szenen lässt sich neben der Naturgewalt, der sich beide aussetzen, eventuell damit erklären, dass ihnen die nassen Haarsträhnen überraschend attraktiv im Gesicht kleben. Für die Schauspieler hatte die Szene immerhin persönliche Konsequenzen, drei Jahre lang waren sie anschließend ein Paar. Ein weniger gutes Ende nimmt hingegen der Kuss im Sommerregen, zu dem Scarlett Johansson und Jonathan Rhys Meyers sich 2005 in „Match Point“ zusammenfinden: Sie, alias Nola Rice, wird später von ihrem Liebhaber erschossen, und im Privatleben blieben offenbar die amourösen Folgen aus. Der Film von Woody Allen ist damit aber eine Ausnahme, grundsätzlich münden Küsse im Regen in einer glücklichen Paarbeziehung auf der Leinwand.