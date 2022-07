Sinkende Süßwasserpegel : Die zunehmende Verdunstung der Seen

Besonders während der heißen Sommertage versprechen Binnenseen willkommene Abkühlung und Erfrischung. Die hohen Lufttemperaturen wirken sich aber auch negativ auf die stehenden Gewässer aus. Denn je wärmer es wird, desto mehr Wasser verdunstet aus den Seen. Kommt dann noch eine lang anhaltende Dürreperiode mit wenig Niederschlag hinzu, können die Pegelstände in natürlichen und gestauten Seen auf extrem niedrige Werte fallen. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Lake Mead – der im Südwesten der Vereinigten Staaten gelegene größte Stausee der USA. Sein Wasserstand beträgt in diesem Sommer nur noch knapp ein Drittel seiner Staukapazität.

Eine amerikanische Forschergruppe hat nun untersucht, wie sich die Wasserverdunstung aus Binnenseen in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit entwickelt hat. Ihr Fazit: Die Evaporation ist nicht nur wesentlich höher als erwartet, das verdampfende Wasservolumen nimmt auch noch stetig zu.