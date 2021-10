Chronik einer Katastrophe : Als der Berg Ronti plötzlich zu Tal stürzte

Eine seismische Chronik zeigt, was sich Anfang dieses Jahres tatsächlich in der nordindischen Himalaja-Region abspielte. Dort rutsche der Berg Ronti ins Tal, die Schlammmassen lösten eine verheerende Flutwelle aus.

In Hochgebirgen kommt es immer wieder zu gewaltigen Bergstürzen, in deren Folge häufig Flutwellen durch Täler rasen und alles auf ihrem Weg zerstören. Fast immer geschehen diese Katastrophen plötzlich und ohne Vorwarnung. Die Bevölkerung in den betroffenen Tälern wird dann von solchen Flutwellen überrascht, und nicht selten kommen dabei zahlreiche Menschen ums Leben. Eine der schlimmsten Katastrophen dieser Art ereignete sich im Februar dieses Jahres im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand, als mehr als zweihundert Menschen in einer durch mehrere Täler des Himalajas rasenden, von einem Bergsturz ausgelösten Flutwelle umkamen. Eine Gruppe deutscher und indischer Geowissenschaftler hat nun die Ereignisse akribisch nachgezeichnet und ein System ersonnen, mit dem vor solchen Katastrophen künftig rechtzeitig gewarnt werden könnte.

Die Verkettung tödlicher Ereignisse im Himalaja begann am Vormittag des 7. Februars in mehr als 5500 Meter Höhe am Hang des zum Nanda-Devi-Nationalpark gehörenden vergletscherten Ronti-Berges. Gegen 10.21 Uhr Ortszeit löste sich dort aus noch ungeklärter Ursache ein massives Gemisch, bestehend aus etwa 20 Prozent Gletschereis und 80 Prozent Felsbrocken. Es hatte ein Volumen von etwa 27 Millionen Kubikmeter und fiel mit großer Geschwindigkeit fast zwei Kilometer tief den steilen Hang herunter. Knapp eine Minute später schlug die Masse mit der Kraft einer gewaltigen Explosion im Tal des Flusses Ronti Gad auf.

Seismometer schlagen Alarm

Wegen der Turbulenz beim Sturz und der Bodenreibung war beim Fall das meiste Eis geschmolzen. Beim Aufprall zerbrachen außerdem viele der großen Felsbrocken in kleinere Fragmente, die zusammen mit dem geschmolzenen Eis in einer Flutwelle mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometern pro Stunde das enge Tal hinabströmten. In weniger als zehn Minuten erreichte die Welle das 15 Kilometer von der Aufprallstelle entfernte Rishiganga-Wasserkraftwerk. Die Anlage wurde völlig zerstört. 35 Arbeiter wurden von den Fluten mitgerissen.

Noch mehr Mensch starben am im Bau befindlichen Wasserkraftwerk Tapovan Vishnugad etwa 15 weitere Kilometer flussabwärts. Mindestens 140 Menschen kamen dort in der fast 20 Meter hohen Flutwelle um. Fast vierzig Minuten nach dem Felssturz erreichte die immer noch 16 Meter hohe Flutwelle die Bezirksstadt Joshimath, in der sich mehrere Gebirgsflüsse zum Alaknanda vereinen, einem der wichtigen Zuflüsse im Oberlauf des Ganges. In Joshimath zerstörte die Welle eine wichtige Brücke.

Im flacheren Tal des Alaknandas wurde die Flutwelle schließlich langsamer und verlor immer mehr an Energie. Dennoch wurde knapp 50 Kilometer flussabwärts von Joshimath noch eine Höhe von über drei Metern gemessen.

Vor einigen Jahren hatten Seismologen des indischen Nationalen Instituts für Geophysikalische Forschung (NGRI) in Hyderabad ein Netz von 76 modernen Erdbebenstationen im Bundesstaat Uttarakhand aufgestellt. Das Netz diente hauptsächlich zur Überwachung seismischer Aktivitäten an der Südflanke des Himalajas. Am 7. Februar kamen die Seismometer nicht zur Ruhe. Zunächst registrierte die dem Nanda-Devi-Nationalpark am nächsten gelegene Messstation Bodenerschütterungen, die vom herabstürzenden Felsabbruch verursacht wurden. Der Aufprall der Gesteins- und Eismassen auf dem Talboden wurde dann wie ein starkes Erdbeben gemessen. Anschließend zeichneten die Messgeräte des Uttarakhand-Netzes die Bodenbewegungen der Flutwelle auf, die durch die Gebirgstäler raste.

Die Forschergruppe um Kristen Cook vom Geoforschungszentrum in Potsdam hat nun zusammen mit Mitarbeitern des NGRI die seismischen Aufzeichnungen ausgewertet. Wie die Wissenschaftler in der Zeitschrift Science schreiben, konnten sie auf diese Weise die einzelnen Phasen der zur Katastrophe führenden Ereigniskette im Detail nachvollziehen. Sowohl der Felssturz als auch der Aufprall und schließlich die rasende Flutwelle sorgten für charakteristische, klar voneinander unterscheidbare seismische Signale.

Diese Signale könnten, so plädieren Cook und ihre Kollegen, als Grundlage für ein Frühwarnsystem für künftige Fluten dienen. Mit einem solchen automatisch arbeitenden System hätten die Bauarbeiter am Tapovan-Kraftwerk vielleicht zehn Minuten vor Eintreffen der Welle gewarnt werden können, die Bewohner von Joshimath möglicherweise sogar eine halbe Stunde vorher.

Mehr zum Thema 1/

Das vorgeschlagene Warnsystem setzt allerdings ein dichtes Netz seismischer Stationen voraus, das es nicht überall an der von Felsstürzen bedrohten langen Südflanke des Himalajas in Indien gibt. Das höchste Gebirge der Welt ist jedoch nicht die einzige Region, in der es zu derartigen Naturkatastrophen kommen kann. So starben im Oktober 1963 im Grenzgebiet der italienischen Regionen Veneto und Friaul mehr als 2000 Menschen, als ein gewaltiger Bergrutsch vom Monte Toc in den Vajont-Stausee fiel. Die dabei entstehende Flutwelle schwappte über die enge Staumauer, raste mit großer Geschwindigkeit zu Tal und riss mehrere Ortschaften mit sich.

Im Gegensatz zum Himalaja gibt es aber in den Alpen ein dichtes Netz seismischer Stationen, dessen Messdaten zur Frühwarnung benutzt werden könnten. Allerdings muss ein solches System erst noch entwickelt werden. Die nun veröffentlichte Untersuchung ist ein erster Schritt in diese Richtung.