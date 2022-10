Schnurrhaare : Erfolgreiche Jagd in der Dunkelheit der Meere

Unter den Säugetieren sind wir Menschen in vielerlei Hinsicht Exoten – unter anderem, wenn es darum geht, wie wir unsere nächste Umgebung erkunden: Da nutzen wir nämlich die Fingerspitzen, und das ist im Tierreich von den Beuteltieren bis zu den Affen höchst selten. Stattdessen beruht der Tastsinn der allermeisten Tiere auf speziellen Schnurrhaaren, auch Vibrissen genannt. In deren Haarbalg enden Nervenfasern, die auf Bewegungen reagieren. Mit Muskeln, die am Haarbalg sitzen, können sich die Schnurrhaare auf der Schnauze häufig auch aktiv bewegen, um so die Umgebung zu erkunden.

Seelöwe Lo als Proband

Robben sind nicht nur mit besonders stattlichen Schnurrbärten ausgestattet. Mit Haarbälgen, in denen ungefähr zehnmal so viele Nervenfasern enden wie bei der Katze oder der Maus, reagieren ihre Schnurrhaare auch entsprechend empfindlicher. Wie gut sich damit räumliche Strukturen ertasten lassen, haben Wissenschaftler um Alyx Milne von der Manchester Metropolitan University gemeinsam mit Charlotte Black vom Zoo in Blackpool studiert. Der Proband der Forscher war ein weiblicher Kalifornischer Seelöwe namens Lo, seit Jahren darauf trainiert, für einen leckeren Happen Fisch kleine Kunststücke vorzuführen.

Mit einer Augenbinde ausgestattet und mit Videokameras gefilmt, sollte die Seelöwendame unter drei Fischattrappen unterschiedlicher Form oder Textur jeweils die richtige heraussuchen. Sobald sie gelernt hatte, bei welcher Art von Gummifisch eine nahrhafte Belohnung winkte, löste Lo ihre Aufgabe mit Bravour: Sie traf fast immer die richtige Wahl. Dabei brauchte sie nicht mehr als eine Sekunde, um ihre Entscheidung zu fällen, wie Milne und ihre Kollegen im „Journal of Experimental Biology“ berichten.

Am längsten dauerte der Entscheidungsprozess, wenn der Seelöwe zwischen unterschiedlichen Größen zu wählen hatte. Schließlich musste Lo auch die Randbereiche der präsentierten Objekte abtasten. Um die richtige Textur herauszusuchen, brauchte sie Kopf und Schnurrhaare nicht so großräumig zu bewegen. Offensichtlich können Kalifornische Seelöwen ihr prüfendes Tasten den jeweiligen Anforderungen anpassen, ähnlich wie Menschen ihre Fingerbewegungen.

Tauchen in Tiefen von mehr als tausend Metern

Wie See-Elefanten ihren Schnurrbart einsetzen, um ihre Beute im Dunkeln zu entdecken und zu fangen, haben kürzlich Meeresforscher aus Japan und den Vereinigten Staaten herausgefunden. Auf der Suche nach Fischen und Tintenfischen tauchen diese imposanten Robben etliche hundert, mitunter sogar mehr als tausend Meter tief. Abgesehen von den Leuchtsignalen, die einige Tiefseebewohner aussenden, gibt es dort unten nichts zu sehen.

Als Forschungsobjekte dienten erwachsene Weibchen des Nördlichen See-Elefanten, die in Kalifornien am Strand des Año Nuevo State Parks ihre Jungen großgezogen hatten. Wenn die weiblichen See-Elefanten dort im Januar oder Februar an Land kommen, beginnt für sie eine lange Fastenzeit: Sie bringen ihren Nachwuchs zur Welt, säugen ihn vier Wochen lang und paaren sich dann wieder. Anschließend sind sie zwei Monate auf hoher See unterwegs. Dort versuchen sie, ihre verbrauchten Fettreserven aufzufüllen, ehe sie zu ihrem jährlichen Fellwechsel erneut an Land gehen.