Kunststoffmüll : Rettung durch plastikfressende Bakterien?

An vielen Stränden des Mittelmeers wie hier in Libanon sieht man vor lauter Plastikmüll den Sand nicht mehr. Bild: dpa

Als Müllabfuhr erledigen Bakterien gewöhnlich einen ta­dellosen Job. Ob beim Zersetzen von Grünabfällen auf dem Komposthaufen oder bei der Reinigung von Abwässern in der Kläranlage, überall kommen die Mikroorganismen zum Einsatz. Könnten sie uns da nicht auch helfen, das größte Müllproblem des Planeten zu beseitigen? Seit den 1950er-Jahren wurden rund 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert, und jedes Jahr kommen mehr als 380 Millionen Tonnen hinzu. Weil es in vielen Ländern am Recycling mangelt, landet ein Großteil davon früher oder später als Abfall auf Deponien oder direkt in der Umwelt – selbst im fernen Eis der Arktis und im Gehirn von Fischen fand man Plastikpartikel. Der Müll braucht Schätzungen zufolge Jahrzehnte bis Jahrhunderte, um vollständig zu zerfallen, genau weiß das noch niemand. Noch können Mikroben nicht viel mit den Kunststoffen anfangen. Doch weltweit suchen Forschergruppen nach Bakterien, die das Potential bergen, Plastik künftig schneller zu zersetzen.

Bekannt ist heute eine Vielzahl von Plastiksorten. „Unsere Gesellschaft setzt im Wesentlichen sieben bis acht wichtige synthetische Polymere ein“, sagt Wolfgang Streit, Mikrobiologe an der Universität Hamburg. Polyethylen (PE) etwa wird häufig für Verpackungsfolien genutzt, Dämmstoffe werden aus Polystyrol (PS) gefertigt, Trinkflaschen aus Polyethylenterephthalat (PET), Textilfasern aus Polyamiden (PA) und Schaumstoff für Matratzen aus Polyurethan (PUR). Wegen ihrer Langlebigkeit und Robustheit sind Plastikwaren zwar nützlich, für Bakterien allerdings nur schwer verdaulich.