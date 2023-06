Aktualisiert am

Holzheizungen stehen in der Kritik. Ein Experte erklärt, mit welchen Methoden sie weniger Feinstaub und andere schädliche Emissionen abgeben.

Trügerische Idylle: Rauchende Kamine in Kronberg im Taunus Bild: AP

Es tobt ein Streit um Pellet-Heizungen. Zunächst als klimafreundlich gepriesen, stehen sie nun als Waldvernichter und Emissionsschleudern am Pranger. Beat Müller vom Schweizer Bundesamt für Umwelt in Bern erklärt, welche Schadstoffe ausgestoßen werden, warum Kohlenmonoxid kein Problem ist – und was Partikelfilter und Abscheider bringen.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Herr Müller, Ihre Behörde hat die Abgase von diversen Heizungen erforscht. Wie viel Feinstaub setzt ein klassischer Kaminöfen frei?

Ein Kaminofen emittiert im Mittel rund 100 Milligramm Feinstaub pro Megajoule.

Ist das viel?

Das ist ziemlich viel. Öl- und Gasfeuerungen kommen auf Werte von rund 0,1 bis 0,2 Milligramm Feinstaub pro Megajoule.

Holzöfen blasen also tausendmal mehr Feinstaub in die Luft als Gas- oder Ölheizungen.

Ja, im Durchschnitt. Wenn Hunderttausende von diesen Öfen qualmen, steigt die Luftbelastung enorm. Wohnt man in einem Dorf, wo viele Menschen mit Holz heizen, gibt es schnell ein hohe Feinstaubbelastung im Winter. Das sehe ich hier in dem Dorf, in dem ich wohne. Da gibt es zwei, drei schlechte Holzfeuerungen. Wenn die loslegen, dann riecht man das sofort.

Pelletöfen gelten in Deutschland vielen als Heizung der Zukunft. Schaut man sich die Emissionen an, pusten sie aber ebenfalls enorme Mengen Feinstaub in die Luft, ungefähr die Hälfte der Emissionen von Kaminöfen.

Pellets sind oft etwas besser als Scheitholz, das stimmt. Unsere Ergebnisse zeigen Mittelwerte, die Streuung ist groß. Nicht unbedingt bei Öl und Gas, vor allem aber bei Holz allgemein und bei den Einzelraumfeuerungen können die Feinstaubwerte auch zehnmal höher, aber auch tiefer sein. Aber das muss nicht so bleiben. Man kann das Heizen mit Holz sauberer machen.

Wie denn?

Die wichtigste Maßnahme zur Reduktion der Luftschadstoffemissionen aus Holzfeuerungen ist der Einsatz von sauberem und naturbelassenem Holz und eine möglichst vollständige Verbrennung. Das erfordert Sorgfalt beim Betrieb der Anlage und regelmäßige Kontrollen durch den Kaminfeger oder Feuerungskontrolleur. Voraussetzung ist eine Anlage, die eine vollständige Verbrennung erlaubt.

Warum sind die Emissionen bei Holz so enorm hoch im Vergleich zu Öl und Gas?

Bei der Holzverbrennung gast das Holz aus, am Ende verbrennt Holzgas. Der Weg zu diesem Holzgas ist lang, beginnend beim Feststoff, der erst vergast werden muss, mitunter mit Sauerstoffmangel, dabei entstehen Ruß und andere Schadstoffe. Die Verbrennungsbedingungen sind bei Holz grundsätzlich anspruchsvoller. Öl hingegen wird fein zerstäubt und verbrennt mit einer tieferen Feinstaubbelastung.

Bezogen auf die Energiedichte setzt Holz im Vergleich zu Öl und Gas mehr Kohlendioxid und Methan frei, zudem können Dioxine bei der Holzverbrennung entstehen.

Die Dioxine sind bei der Holzverbrennung nicht das primäre Problem. Die kommen zustande, wenn das Holz, das man verbrennt, nicht naturbelassen ist. Bei ungünstigen Bedingungen kann Dioxin emittiert werden, ist aber eher eine Ausnahme.

Pellets schneiden bei allen Schadstoffen insgesamt etwas besser ab als Scheitholz. Liegt das daran, dass Pellets normiert sind und deshalb kaum Wasser enthalten?

Die Verbrennung von Pellets lässt sich besser steuern, sie haben zudem eine große Oberfläche und verbrennen auch deshalb sauberer.

Welche anderen Schadstoffe werden bei der Holzverbrennung emittiert?

Feinstaub ist das größte Problem. Umweltschädlich sind aber auch die flüchtigen organischen Verbindungen, die NMVOC. Das sind kleine Moleküle, die als Gas ausgestoßen werden. Es gibt aber auch größere organische Moleküle, die bei hohen Abgastemperaturen gasförmig emittiert werden und in der Umgebungsluft zu Feinstaub kondensieren. Solche sekundären organischen Aerosole wirken – gleich wie Feinstaub in Form von Ruß – toxisch. Bei noch größeren Molekülen spricht man von Teer, der den Kamin zuwachsen lässt und zu Kaminbränden führen kann.

Hinzu kommt die Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung.