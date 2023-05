An vielen Ölförderanlagen wie hier auf der iranischen Insel Khark werden noch immer große Mengen an Methan abgefackelt. Bild: AFP

Bevor Erdöl als Kraftstoff in den Autotanks der Verbraucher landet, muss es mehrere Stufen durchlaufen. Zu Beginn werden potenzielle Erdölvorkommen im „Upstream“-Prozess erkundet und gefördert. Im Anschluss daran wird das Erdöl im „Downstream“-Prozess transportiert und zu verschiedenen Produkten wie Kraftstoffen, Gummi und Plastikbehältern verarbeitet. Allein diese Schritte der Öl- und Gasindustrie führten im Jahr 2022 zu einem Ausstoß von 5,1 Milliarden Tonnen Treibhausgasen. Würde man die Emissionen als eigenständiges Land betrachten, dann lägen sie in der Rangliste weltweit nur noch hinter China. Die Nutzung von Öl und Gas am Ende der Verbrauchskette sei für 40 Prozent aller globalen Energieemissionen verantwortlich, die Industrie für 15 Prozent, schreibt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem neusten Bericht „Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions“.