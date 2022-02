Nordamerikanischer Monsun : Wolkenbrüche in der Wüste

Manchem Besucher der Wüstengegenden im Südwesten der Vereinigten Staaten mag es außergewöhnlich er­schei­nen, was sich dort mitten im Hochsommer ereignet. In der sonst so trockenheißen Region in Arizona und Neu-Mexiko ist es oft drückend schwül, und nachmittags regnen sich schwere Gewitter über dem ariden Gebiet ab. Dass die Bewohner dieser Gegend auch noch vom „Monsun“ sprechen, mag dann völlig verwirren. Tatsächlich kommt es in jedem Sommer im Norden Mexikos und dem Südwesten der USA zu einem Wettergeschehen, das an den bekannten südasiatischen Monsun erinnert, der alljährlich den indischen Subkontinent heimsucht. Allerdings hat dieser nordamerikanische Monsun völlig andere Ursachen in seiner Entstehung, wie Forscher von der University of California herausgefunden haben.

In der Meteorologie wird ein Monsun als eine jahreszeitliche, deutliche Änderung der mittleren Windrichtung definiert. So herrscht beispielsweise in Indien den größten Teil des Jahres eine ablandige, aus dem Nordosten kommende Luftströmung vor, die trockene Festlandluft über den Subkontinent weht. Das ist die Trockenzeit. Meist kehrt sich im Juni oder spätestens in der ersten Julihälfte diese Luftströmung um. Der Wind weht dann aus Südwest und transportiert sehr feuchtwarme tropische Luft vom Indischen Ozean in Richtung Kontinent.

Was Meteorologen bisher glaubten

Diese Umkehr der Windrichtung hat zwei wesentliche Ursachen: Zum einen erhitzt sich die Luft über dem indischen Festland, vor allem aber über dem tibetischen Hochland, im Sommer so stark, dass die Luftmassen aufsteigen. Dieser Aufstieg ruft niedrigen Luftdruck hervor, der feuchttropische Meeresluft ansaugt. Gleichzeitig verschiebt sich die innertropische Konvergenzzone, jene schmale Tiefdruckrinne zwischen den Wendekreisen, nach Norden, was die Zufuhr tropischer Luft in Richtung Indien fördert. Steigt diese feuchte Meeresluft dann über den Gebirgen des indischen Festlandes auf, kühlt sie sich ab. Die Folge sind heftige Niederschläge, die zu Überschwemmungen führen. Vor allem am Südhang des Himalajas fallen während des Monsuns oft mehr als zehntausend Liter Regen pro Quadratmeter.

Ein solcher jahreszeitlich bedingter Wechsel der Windrichtung findet auch über dem Südwesten der USA und dem Norden Mexikos statt. Im Sommer weht der Wind vornehmlich aus Südwest und bringt dann tropische feuchte Luft aus dem Golf von Kalifornien und dem östlichen Pazifik in die nordamerikanischen Wüstengebiete. Dadurch fällt in den Bundesstaaten Arizona und Neu-Mexiko, aber auch in den Wüsten Kaliforniens in den Sommermonaten bis zu 70 Prozent des durchschnittlichen Jahresniederschlages. Bisher haben Meteorologen angenommen, dass der nordamerikanische Monsun ähnliche Ursachen hat wie der südasiatische Monsun. Schließlich heizen sich die Wüstenflächen im Sommer viel stärker auf als die Meere. Die aufsteigende Luft erzeugt ein Tiefdruckgebiet, in das feuchtwarme Meeresluft vom Pazifik und manchmal sogar vom Golf von Mexiko strömen kann. Wolkenbruchartige Niederschläge sind dann das Ergebnis, so die bisherige Meinung.

Natürliche Barriere für feuchte Luftströmung

Dass die meteorologischen Verhältnisse in dieser Weltgegend jedoch nicht ganz so einfach sind, hat nun die kalifornische Forschergruppe um William Boos in Computersimulationen herausgefunden. Wie die Forscher in der Zeitschrift „Nature“ schreiben, spielt der große, knapp 1500 Kilometer lange mexikanische Gebirgszug der Sierra Madre Occidental die größte Rolle bei der Umkehr der Windrichtung, die mit einem Monsun einhergeht. Im Sommer wandert der aus westlicher Richtung kommende Jetstream von seiner Position über Nordamerika weit nach Süden und trifft dabei auf diese bis zu 3300 Meter hohe, entlang der Westküste Mexikos verlaufende Gebirgskette. Die tropischfeuchte Luft in den tieferen Atmosphärenschichten, die der in der hohen Troposphäre wehende Jetstream heranführt, wird dabei von dem Gebirge nach Norden abgelenkt, also in Richtung der Wüsten im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet.

Den Simulationen zufolge, die die Forscher auf einem Supercomputer am Lawrence Berkeley National Laboratory laufen ließen, hängt die Stärke des monsunalen Niederschlages über den sonst trockenen Gebieten also nicht wie in Indien im Wesentlichen vom Temperaturunterschied zwischen Land und Meer ab. Vielmehr spielen die Wanderung des Jetstreams nach Süden sowie die Wärme des östlichen subtropischen pazifischen Ozeanwassers die größte Rolle. Je weiter der Höhenwind nach Süden wandert und je wärmer das Pazifikwasser ist, desto mehr Regen fällt während des nordamerikanischen Monsuns. Die Erkenntnisse hätten Einfluss auf die Wettervorhersagen in dieser Region, so die Forscher um Boos.