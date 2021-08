Laut US-Behörde NOAA : Vergangener Monat war wärmster Juli seit Messbeginn

FAZ Plus Artikel: Geschlechterungleichheit : Haben wir Ihr Interesse an dem Job geweckt?

Es gibt immer noch deutlich mehr Männer in Führungspositionen als Frauen. Warum? Da kann schon ein Blick in die Stellenanzeigen helfen – die verraten einiges über die Gründe für Geschlechterungleichheit am Arbeitsplatz.