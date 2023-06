Wenn es um Bekenntnisse zu einer klimaneutralen Zukunft geht, sind immer mehr Länder, Kommunen und Firmen bereit, Zusagen für Netto-Null-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts zu machen. Allerdings hakt es auch bei großen Emittenten, wenn es um konkrete und möglichst rasche Umsetzungspläne geht – ausgerechnet jetzt, wo vor allem schnelle Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung gefragt sind. Das ist das Fazit einer neuen klimapolitischen Analyse, die ein internationales Forscherteam auf der UN-Vorbereitungskonferenz SB58 in Bonn vorgelegt hat.

Der “Net Zero Climate Tracker“ ist ein wissenschaftliches Instrument, das vor wenigen Jahren von einigen europäischen Instituten gegründet wurde, darunter dem New Climate Institute in Berlin. Es erfasst die klimapolitischen Fortschritte weltweit und berichtet jährlich, und zwar von insgesamt mehr als viertausend Ländern, Kommunen und den zweitausend größten, im “Forbes Global“ gelisteten Unternehmen. Grundlage ist das von den Pariser Klimavertragsstaaten vereinbarte Ziel, in den nächsten 25 Jahren Netto-Null-Emissionen bei Kohlendioxid zu erreichen, sprich das Freisetzen und die Entnahme von Kohlendioxid aus der Luft sollten sich so einpendeln, dass netto nichts mehr in die Atmosphäre entweicht. Kurz darauf sollte das auch für alle anderen Treibhausgase erreicht werden.

In Bonn wurde der Fokus vor allem auf konkrete kurzfristige Maßnahmen gelegt, die “Zeit der Umsetzung“ sei gekommen, heißt es in dem dritten Climate-Tracker-Bericht. Der Grund ist, dass das Einhalten der Pariser Klimaziele – möglichst unter 1,5 und höchstens 2 Grad Celsius globaler Erwärmung – praktisch nur erreichbar ist, wenn die Emissionen bereits in den nächsten zehn Jahren radikal nach unten gehen.

Die Fortschritte in dieser Hinsicht fallen den Forschern zufolge sehr gemischt aus. Grundsätzlich, so bilanzierten die Wissenschaftler, verpflichteten sich immer mehr Staaten, Kommunen und Unternehmen zu eigenen Klimazielen. Die Zahl der Länder etwa, die ein nationales Netto-Null-Emissionsziel nicht nur angekündigt, sondern auch in einem Gesetz oder einer politischen Absichtserklärung fixiert haben, hat sich in zweieinhalb Jahren auf 149 Länder und damit von weniger als 10 auf 75 Prozent erhöht. Mehr als verdoppelt haben sich die Netto-Null-Bekenntnisse bei den Kommunen (von 115 auf 252 Städte) und bei den öffentlich gelisteten Unternehmen: von 417 auf 929.

Zusammengenommen decken demnach die Netto-Null-Absichten gut 88 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen ab, beziehungsweise 89 Prozent der Weltbevölkerung. Vor zweieinhalb Jahren war noch knapp über die Hälfte der Weltbevölkerung Teil eines Netto-Null-Konzeptes.

Allerdings werden in dem Bericht erhebliche Lücken beklagt, die weltweit bleiben. Von tausend Unternehmen aus den reichen G-7-Staaten, die vom „Climate Tracker“ erfasst werden, haben immer noch 57 Prozent keinerlei Klimaneutralitätsziele, wobei europäische Firmen mit 72 Prozent Netto-Null-Absichten in dieser Hinsicht klimapolitisch deutlich besser abschneiden als die US-Firmen, von denen nur 60 Prozent entsprechende Zusagen gemacht haben.

Als „besorgniserregend“ sehen die Wissenschaftler die Umsetzungslücken, die sich vergrößern. Von tausend Zusagen zum Nett-Null-Ziel, die vor mehr als einem Jahr von Ländern oder Firmen gemacht wurden, seien lediglich fünf Prozent – jeder zwanzigste Klimaschutzplan – in konkrete Maßnahmen „prozedural“ umgemünzt worden. Insbesondere bei Biotech, Pharmafirmen und den unter Handel und Infrastruktur gelisteten Firmen hapert es klimapolitisch noch deutlich. Viele der darunter aufgeführten Unternehmen hätten noch keine Emissionsreduktionen zugesagt. Konkret: Weniger als 40 Prozent hätten Netto-Null-Emissionsziele vereinbart, das sind sogar noch deutlich weniger als etwa in der Energiewirtschaft (71 Prozent) und der Fossilbrennstoffindustrie (62 Prozent).

Die letztgenannte Branche ist mit Verweis auf den bevorstehenden UN-Klimagipfel in den Vereinigten Arabischen Emiraten besonders in den Blick geraten. Dort soll von einigen Mitgliedsländern des Pariser Klimaabkommens nämlich versucht werden, das „Ende des fossilen Zeitalters“ zu beschließen, sprich, die weitere Exploration und Produktion von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas und Öl durch die Formulierung von Enddaten zu verhindern. Im „Climate Tracker“ heißt es dazu: „Kein einziges der untersuchten 114 Fossilunternehmen hat entsprechende Zusagen für den Ausstieg gemacht.“