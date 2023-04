Aktualisiert am

Wildtierzucht in Namibia : Eine afrikanische Industrie für Jagd und Artenschutz

Im Süden Afrikas hat sich eine private Fleisch- und Jagdindustrie etabliert, die auf die Erhaltung von Wildtier-Populationen setzt. Die Kollateralschäden nimmt man in Kauf.

Es ist sechs Uhr morgens, die Sonne klettert langsam über die Hügel der goldenen Savannenlandschaft, und die ersten Vögel frohlocken. Auf der Farm „Klawerberg“ in Namibia kann hingegen von morgendlicher Ruhe keine Rede mehr sein. Hier werden in aller Frühe Medikamente und Vitaminpräparate sortiert, Pfeile für das Betäubungsgewehr bereit gemacht und der Helikopter gestartet. Für die Wildlife Vets Namibia beginnt der Morgen wie immer. Viele Wildtierärzte wie sie, die bekanntesten hier im Süden Afrikas, haben sich einer inzwischen florierenden Wildindustrie verschrieben. Auf Klawerberg haben sie die Aufgabe, einige Antilopen verschiedenster Spezies vom Helikopter aus auszuwählen, zu betäuben, dann vom Boden aus zu vermessen, zu impfen, mit Identifikationsmarken zu versehen und teils in neue Camps für die Zucht umzusiedeln.

An diesem Morgen unterstützen Ulf Tubbesing und Mariska Bijsterbosch die Farmbesitzer dabei, ausgewählte Bullen für eine Auktion vorzubereiten. Dort wollen dann der Wildfarmer Charl du Toit, der in Südafrika die „Silent-Valley-Zucht“ unterhält, und sein lokaler Verwalter Willie Pienaar unter anderem vier Rappenantilopen mitnehmen, dazu drei Elande, drei Kudus, vier Pferdeantilopen, zwei Oryx, zwei Weißschwanz-, zwei Streifen- und zwei Goldene Gnus. Sie sollen in einigen Wochen versteigert werden. Solche Auktionen sind zentraler Bestandteil des kommerziellen Wildfarmens im Süden Afrikas. Sie ermöglichen eine profitorientierte Wildpflege und -zucht, die gleichzeitig einheimische Wildarten erhält und Farmern ein Einkommen auf Grundlage der heimischen Natur ermöglicht.