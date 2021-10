Dabei ist die Erforschungsgeschichte der Krater auch in den Industrienationen verblüffend jung. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg kamen nur wenige Forscher auf die Idee, runde Geländestrukturen wie den Barringer-Krater, das Nördlinger Ries oder die ringsegmentförmigen Höhenzüge des Vredefort Dome in Südafrika mit Einschlägen außerirdischer Körper in Verbindung zu bringen. Der Geologe und Unternehmer Daniel Barringer stand ziemlich allein, als er 1903 das Land erwarb, auf dem sich jener Krater in Arizona befindet, in der Hoffnung, das Eisen des dort von ihm vermuteten Meteoriten abzubauen. Grove Gilbert hingegen, der führende amerikanische Geologe jener Zeit, erklärte das Loch in Arizona zu einer Folge vulkanischer Vorgänge, wie sie etwa den Maaren der Eifel zugrunde liegen. Den anderen damals schon bekannten Kraterstrukturen ging es nicht besser: Das Ries hielt man ebenfalls für eine vulkanische Struktur oder für ein Produkt von Gebirgsauffaltung. Die eigentümlichen Gesteine im südafrikanischen Vredefort dagegen führte man auf einen verborgenen Pluton zurück, einen Klumpen empordrückenden, unterirdisch erstarrenden Magmas, dessen Hitze die darüberliegenden Schichten verändert. Denn damals herrschte in der Geologie noch der Gradualismus des 19. Jahrhunderts vor, dessen Grundsatz lautete: In der Natur war nie etwas anderes wirksam, als was auch in der Gegenwart wirksam ist, wenn es auch oft sehr langsam wirkt. Alles andere war „Kata­strophismus“, hinter dem man den Geist des biblischen Sintflutberichts witterte.