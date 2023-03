An Pflanzen bewundern die meisten Menschen Blüten, Blätter und vielleicht auch einen kräftigen Stamm oder sich windende Ranken. Unterirdische Wurzeln bekommen selten ein staunendes Seufzen ab. Dabei würden Pflanzen ohne Wurzeln auf dem Niveau von Algen vor sich hindümpeln. Mammutbäume könnten sich nicht in gigantische Höhen recken und Steppengräser nicht stoisch den Stürmen trotzen.

Forscher aus Oxford und Münster haben vor zwei Jahren in Schottland herausgefunden, wann genau Wurzeln entstanden sind. Dabei halfen ihnen Fossilien aus einer paläontologischen Fundstätte nahe des Örtchens Rhynie in Aberdeenshire. Die dortigen Gesteine sind ein Fenster in die Zeit des Devon vor rund 400 Millionen Jahren. Damals gehörte das heutige Schottland zu einer Landmasse, die später den nördlichen Teil des Superkontinents Pangaea bildete. Die Gegend war von Flüssen und Seen durchzogen, geothermale Quellen und Geysire versorgten das Leben mit Wärme und Mineralien. Das geradezu gemütliche Terrain verschaffte den Pflanzen einen evolutionären Schub: Sie schlugen Wurzeln.

Vor 360 Millionen Jahren blühte das Leben

In Rhynie sind Fossilien von Asteroxylon mackiei erhalten, einer zu den Klumpenmoosen (Lycopsiden) gehörenden Gefäßpflanze, der bereits vor 407 Millionen Jahren kleine Wurzeln Halt im Boden gaben. Diese frühen Wurzeln waren viel einfacher aufgebaut als heutige, aber immerhin: das Prinzip Wurzel war erfunden. Und es barg so viele evolutionäre Vorteile, dass es gleich an mehreren Orten entstand und sich danach enorm weiterentwickelte. Die Folgen der Verwurzelung der Welt waren immens. Pflanzen eroberten das Land, auf den Kontinenten wurde der Boden stabilisiert. Mineralien wurden aus dem Gestein gelöst und in den Stoffkreislauf gespeist. Die Verdunstung von Wasser über die Blätter sorgte für eine feuchte Atmosphäre.

Doch jüngst haben Wissenschaftler die Hypothese aufgestellt, die Wurzeln hätten das Artensterben zum Ende des Devon befeuert. Vor 360 Millionen Jahren blühte das Leben, es entstanden viele verschiedene Spezies. Zum Ende des Devon war damit Schluss, mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten waren ausgestorben. Ein heftiger Sauerstoffmangel in den Ozeanen wäre eine mögliche Ursache. Dass daran Wurzeln einen Anteil gehabt haben könnten, begründen die Forscher mit Sedimentanalysen von fünf Seen in Schottland und Grönland.

Das Team um den Ozeanographen Matthew Smart von der amerikanischen Marineakademie zeigte, dass mit dem Aufkommen von Wurzeln der Gehalt an Phosphor im Boden sank. Die Gewächse lösten ihn aus dem Gestein und bauten ihn in ihre Stängel und Blätter ein. Starben sie, wurden sie zu phosphorreichem Boden, der wiederum bei Starkregen in Seen und Meeren gespült wurde. Den Effekt kennt jeder von überdüngten Feldern und heftigem Sommerregen: Werden Nährstoffe ins Wasser geschwemmt, vermehren sich Algen und brauchen Sauerstoff auf. Die Forscher konnten die Phosphor- und Sauerstoffschwankungen in den Sedimenten der untersuchten Seen nachweisen. Für viele Arten bedeutete der plötzliche Sauerstoffmangel den Tod, schreiben sie im Bulletin der Geological Society of America.

Doch die neue Wurzel-Hypothese hat Gegenwind: Die Phosphor- und Sauerstoffschwankungen könnten auch andere Ursachen haben, schreibt Maya Elrick von der Universität New Mexiko. Das Massensterben im Devon solle man nicht leichtfertig auf die Wurzeln schieben, vielleicht waren ja Vulkanausbrüche oder doch ein Meteoriteneinschlag schuld? Wenn schon nicht von Spaziergängern, ist es schön, dass Wurzeln zumindest in der Wissenschaft auf Passion stoßen.