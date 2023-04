Der Klimawandel setzt Parasiten zu: Parasiten wird oftmals nachgesagt, sie seien schädlich für Ökosysteme. Während sie zwar negative Effekte auf ihre Wirte haben, spielen sie allerdings eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht von Ökosystemen. Das liegt daran, dass sie Populationsgrößen regulieren und Nährstoffe zwischen Wirten transportieren. Inwiefern Parasiten vom Klimawandel betroffen sind, blieb indes lange Zeit unerforscht. Diese Lücke schließt nun ein Forscherteam der Universität Washington. Ihre Parasiten wird oftmals nachgesagt, sie seien schädlich für Ökosysteme. Während sie zwar negative Effekte auf ihre Wirte haben, spielen sie allerdings eine. Das liegt daran, dass sie Populationsgrößen regulieren und Nährstoffe zwischen Wirten transportieren. Inwiefern Parasiten vom Klimawandel betroffen sind, blieb indes lange Zeit unerforscht. Diese Lücke schließt nun ein Forscherteam der Universität Washington. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im Januar in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Sie werteten Fischproben aus, die in den vergangenen 140 Jahren in der US-amerikanischen Pazifikbuch Puget Sound lebten. So untersuchten sie mehr als 17.000 Parasiten von 85 Arten in knapp 700 Fischproben. Das ist der weltweit größte und längste Datensatz über Parasiten in der Tierwelt. „Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Parasiten durch den Klimawandel gedeihen und dass es bei einer Erwärmung der Welt zu einer Zunahme von Parasitenausbrüchen kommen wird“, sagt die Hauptautorin Chelsea Wood. Sie fand mit ihrem Team allerdings heraus, dass die Zahl der Fischparasiten zwischen 1880 und 2019 zurückgegangen ist. Betroffen sind jene Parasitenarten, die sich in ihrem Leben zwischen drei oder mehr Wirten bewegen. In Puget Sounds ist das mehr als die Hälfte aller untersuchten Arten. Diese Populationen schrumpfen um elf Prozent pro Jahrzehnt. Parasiten mit ein oder zwei Wirtsarten wurden nicht weniger. Denn auf je mehr Wirte die Parasiten angewiesen sind, desto anfälliger werden sie.

Das gilt besonders in Zeiten, in denen die Wassertemperatur steigt. Denn diese belastet nicht nur die Parasiten selbst, sondern auch ihre Wirte. So führt jeder Anstieg von einem Grad Celsius dazu, dass die Parasitenpopulationen mit mehr als drei Wirten um über ein Drittel schrumpfen. „Unser Ergebnis lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass parasitäre Arten in echter Gefahr sein könnten. Und das könnte Schlimmes für uns bedeuten – nicht nur weniger Würmer, sondern auch weniger parasitenbedingte Ökosystemleistungen, auf die wir angewiesen sind“, sagt Wood.