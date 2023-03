Wird sich die Temperatur irgendwann natürlicherweise einpendeln? Wie kann es sein, dass das Leben auf der Erde in 3,7 Milliarden Jahren trotz Eiszeiten und Vulkanausbrüchen nicht zum Stillstand gekommen ist? Darüber zerreißen sich viele Wissenschaftler den Kopf. Einige gehen davon aus, es gebe Rückkopplungsmechanismen, die das Klima stabilisieren. Andere meinen, es liege an einer Reihe von Zufällen. Um den Grund sicher zu benennen, fehlten lange Zeit Daten. Nun analysierten Forscher der Universität Cambridge Klimadaten der letzten 66 Millionen Jahre. So geben etwa die chemische Zusammensetzung alter Meeresfossilien und Muscheln, wie auch erhaltene antarktische Eiskerne, Aufschluss über die Temperatur zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Wie kann es sein, dass das Leben auf der Erde in 3,7 Milliarden Jahren trotz Eiszeiten und Vulkanausbrüchen nicht zum Stillstand gekommen ist? Darüber zerreißen sich viele Wissenschaftler den Kopf. Einige gehen davon aus, es gebe Rückkopplungsmechanismen, die das Klima stabilisieren. Andere meinen, es liege an einer Reihe von Zufällen. Um den Grund sicher zu benennen, fehlten lange Zeit Daten. Nun analysierten Forscher der Universität Cambridge. So geben etwa die chemische Zusammensetzung alter Meeresfossilien und Muscheln, wie auch erhaltene antarktische Eiskerne, Aufschluss über die Temperatur zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Ergebnisse veröffentlichten die Forscher im November in der Fachzeitschrift „Science Advances“.





So konnten sie erstmals mit realen Daten nachweisen, dass es stabilisierende Rückkopplungsmechanismen gibt. Diese stabilisieren die Temperatur und die CO₂-Konzentration vor allem innerhalb von 200.000 bis 400.000 Jahren nach einer Störung. Das liegt vor allem an der sogenannten Silikatverwitterung. Es zersetzen sich Mineralien in Gesteinen, was chemische Reaktionen hervorruft. Diese ziehen CO₂ aus der Atmosphäre und speichern es in Felsen oder Gesteinen unter Wasser. Je höher der Anteil an CO₂ ist, desto höher sind die Verwitterungsraten. Nach vielen Hunderttausend Jahren schwächt die Verwitterung allerdings wieder ab, wodurch sich das Klima wieder destabilisieren kann.





Bedeutet das also, dass sich das Klima auch jetzt einfach wieder einpendeln wird? „Wir wissen, dass die heutige globale Erwärmung durch diese stabilisierende Rückkopplung schließlich aufgehoben wird", sagt einer der Studienautoren Constantin Arnscheidt. „Andererseits wird es Hunderttausende von Jahren dauern, bis dies geschieht, also nicht schnell genug, um unsere heutigen Probleme zu lösen.“ Über mehrere hunderttausend Jahre hinweg kann sich die Durchschnittstemperatur also wieder einpendeln, kurzfristig hilft der Effekt allerdings nicht, den Klimawandel einzudämmen.